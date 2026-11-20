Mới đây, trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh tại sự kiện listening party giới thiệu album phòng thu Vol.8, diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua. Không chỉ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày đặc biệt, nữ ca sĩ còn có những chia sẻ đầy cảm xúc, thể hiện niềm hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng đông đảo những người đã đồng hành với mình trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Sự kiện giới thiệu dư án mới của Hồ Ngọc Hà thu hút sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè thân thiết.

Hồ Ngọc Hà không giấu được sự xúc động khi nhắc đến những vị khách có mặt trong sự kiện. Từ ba mẹ, ông xã Kim Lý, các con cho đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũ mới và những cộng sự trong công việc, tất cả đều dành thời gian đến chung vui cùng cô. Theo nữ ca sĩ, điều khiến bản thân hạnh phúc hơn cả không nằm ở quy mô hay sự hoành tráng của buổi tiệc, mà chính là tình cảm chân thành mà mọi người dành cho mình.

"Hôm qua mình là người hạnh phúc nhất. Có ba mẹ, chồng con, người thân, người thương, bạn bè, em út, đồng nghiệp cũ mới, lớn nhỏ, báo chí, đối tác... không một ai không đến, mà theo quan sát của mình mọi người đều đến với sự yêu thương. Thế thôi là thành công rồi đúng không ạ", Hồ Ngọc Hà viết.

Chia sẻ của giọng ca Cả một trời thương nhớ nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Có thể thấy, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, điều khiến Hồ Ngọc Hà trân trọng không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp mà còn là tình cảm cô nhận được từ những người xung quanh. Một sự kiện âm nhạc vì thế trở thành dịp đặc biệt để nữ ca sĩ nhìn lại những mối quan hệ đã cùng mình đi qua nhiều giai đoạn trong cuộc sống.

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz Việt, điều khiến Hồ Ngọc Hà trân trọng không chỉ là những thành tựu trong sự nghiệp mà còn là tình cảm cô nhận được từ những người xung quanh.

Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà cũng dành những lời tri ân đến ê-kíp đứng phía sau dự án Vol.8. Nữ ca sĩ cho biết bản thân vô cùng biết ơn những cộng sự đã âm thầm đóng góp công sức để hoàn thiện album cũng như tạo nên một buổi listening party đúng nghĩa. Cô thậm chí chia sẻ rằng đã đến lúc không cần phải gọi tên từng người, bởi những người đồng hành đều hiểu rõ vai trò và sự quan trọng của họ trong hành trình nghệ thuật của mình.

Không chỉ cảm ơn những người xung quanh, Hồ Ngọc Hà còn dành một lời động viên đặc biệt cho chính bản thân. Nữ ca sĩ thừa nhận đã phải dũng cảm bước qua những nỗi sợ hãi, sự đánh giá và những áp lực vô hình để có thể thay đổi, làm mới mình trong âm nhạc.

"Xin được cảm ơn chính mình, dũng cảm đi qua mọi sợ hãi, đánh giá, và tự mỉm cười mình đã kịp trở mình để hát đầy yêu thương hơn", cô bộc bạch.

Đây cũng là một trong những chia sẻ đáng chú ý nhất của Hồ Ngọc Hà trong lần trở lại này. Bởi Vol.8 không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới, mà còn đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với album phòng thu sau hơn một thập kỷ. Trước đó, album Mối tình xưa (Vol.7) được phát hành vào năm 2014. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Hồ Ngọc Hà chủ yếu giới thiệu các sản phẩm dưới hình thức MV, đĩa đơn và EP, thay vì thực hiện một album phòng thu dài hơi.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận đã phải dũng cảm bước qua những nỗi sợ hãi, sự đánh giá và những áp lực vô hình để có thể thay đổi, làm mới mình trong âm nhạc.

Vol.8 gồm 10 ca khúc, mang ý nghĩa như một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Dự án còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ khách mời, tạo nên những màu sắc kết hợp đáng chú ý.

Có thể nói, sau hơn 10 năm mới trở lại với một album phòng thu, Hồ Ngọc Hà đang dành nhiều tâm huyết cho một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp. Và nhìn từ những chia sẻ đầy xúc động của nữ ca sĩ, thành công mà cô mong đợi dường như không chỉ nằm ở thành tích hay những con số trên các nền tảng âm nhạc. Đôi khi, niềm hạnh phúc lớn nhất đơn giản là được đứng giữa những người yêu thương mình, cùng họ chứng kiến thành quả của một hành trình đã trải qua không ít thử thách.

Sau hơn 10 năm mới trở lại với một album phòng thu, Hồ Ngọc Hà đang dành nhiều tâm huyết cho một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp.