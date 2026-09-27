Hồ Ngọc Hà 'chiếm sóng' truyền thông, 'thả dáng' quyến rũ bên cạnh 'Miss Universe' Pia Wurtzbach

Tại sự kiện thời trang này, Hồ Ngọc Hà sánh đôi và trò chuyện vui vẻ cùng Miss Universe Pia Wurtzbach. Cả hai đã có buổi chụp ảnh streetstyle cực kỳ ăn ý trên đường phố Milan. Đã nhiều lần gặp gỡ tại các sự kiện quốc tế, sự thân thiết và ăn ý của cả hai trước ống kính càng làm tăng thêm 'sức hút' cho hàng ghế đầu của sự kiện lần này.

Khác hẳn với những bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ ở các mùa mốt trước, lần xuất hiện này tại Milan, Hồ Ngọc Hà tạo bất ngờ khi lựa chọn phong cách khỏe khoắn, hiện đại. Nữ ca sĩ phối áo khoác lông dáng ngắn màu nâu khoác hờ bên ngoài đi kèm quần jeans ống suông giúp tôn triệt để đôi chân dài.

Sự xuất hiện của cô càng thêm phần cá tính và quyền lực với mái tóc uốn sóng nhẹ bồng bềnh thả tự nhiên rẽ ngôi lệch cùng tông trang điểm sắc sảo. Kiểu tóc giúp tôn trọn từng đường nét quyến rũ và thần thái sang trọng.

Ngay từ khoảnh khắc bước vào sự kiện, Hồ Ngọc Hà đã lập tức lọt vào tầm ngắm của ống kính truyền thông quốc tế. Hàng loạt nhiếp ảnh gia và các tạp chí thời trang danh tiếng liên tục ghi lại những khoảnh khắc thả dáng của cô. Tạp chí Harper's Bazaar Thái Lan đã nhanh chóng đăng tải clip ghi lại cận cảnh thần thái của nữ ca sĩ trên các nền tảng mạng xã hội.

Truyền thông trong nước cũng dành sự ưu ái đặc biệt khi "nhất cử nhất động" của Hồ Ngọc Hà tại Milan từ lúc khởi hành cho đến khi 'tỏa sáng' tại sự kiện đều được cập nhật liên tục. Sự hiện diện đầy khí chất tại Milan mùa này một lần nữa khẳng định vị thế "nữ hoàng thời trang" vững chắc của Hồ Ngọc Hà trong lòng công chúng.