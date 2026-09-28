Hồ Ngọc Hà ấn tượng với phong cách thời trang những ngày ở Milan
Hồ Ngọc Hà xuất hiện tại Milan (Ý) với phong cách thời trang khỏe khoắn, hiện đại và sang chảnh khi khoác lên mình những thiết kế và phụ kiện của Gucci.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà được lựa chọn là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt tại sự kiện thời trang "The Store Show" ra mắt Bộ sưu tập Xuân Hè 2027 của Gucci tại Milan (Ý). Đây cũng là lần thứ 4 nữ ca sĩ trở lại Milan kể từ khi chính thức đảm nhận danh xưng danh giá "Friend of House" (Bạn thân thương hiệu) của Gucci.
Tại đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý với xu hướng thời trang mang phong cách tối giản nhưng vô cùng xa xỉ. Khác với những lần trước, Hồ Ngọc Hà không lựa chọn những bộ cánh lộng lẫy, quyến rũ mà chuyển sang phong cách khỏe khoắn, hiện đại với tông trầm như đen, xanh tím than và nâu.
Không chỉ dừng lại ở tư cách khách mời, sức ảnh hưởng của Hồ Ngọc Hà còn được thể hiện ở sự đón tiếp dành cho khách mời đặc biệt từ CEO của Gucci. Tại sự kiện, cô được bố trí vị trí hàng ghế đầu, đồng thời sánh đôi cùng Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurtzbach.
Trước đó, cũng trong tháng 9, Hồ Ngọc Hà có chuyến đi mang nhiều dấu ấn cá nhân tại Thượng Hải (Trung Quốc) khi tham dự Triển lãm trang sức của BVLGARI. Trong vai trò là "Bạn thân thương hiệu" của nhãn hàng danh tiếng, Hồ Ngọc Hà được đón tiếp trang trọng với những ưu ái dành cho ngôi sao quốc tế.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ho-ngoc-ha-an-tuong-voi-phong-cach-thoi-trang-nhung-ngay-o-milan-172260928114746505.htm