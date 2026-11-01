Hộ nghèo Hà Nội đổi xe máy điện: Ai có thể được nhận hỗ trợ tới 20 triệu đồng?

Đề xuất hỗ trợ tới 20 triệu đồng đổi xe máy điện

Sở Xây dựng Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Theo đó, người dân có thể được hỗ trợ 100% giá trị xe mới, tối đa 20 triệu đồng, đồng thời được đơn giản hóa thủ tục nhờ khai thác dữ liệu dân cư và VNeID.

Sở Xây dựng xây dựng quy trình hướng dẫn thủ tục nhận tiền hỗ trợ hộ nghèo đổi xe xăng sang xe xanh (Ảnh minh họa).

Đây là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 68/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch và khuyến khích sử dụng giao thông công cộng trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết 68, cá nhân thuộc hộ nghèo khi chuyển đổi xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện giao thông xanh được hỗ trợ trực tiếp 100% giá trị phương tiện mới, nhưng mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng.

Giá trị phương tiện làm căn cứ tính hỗ trợ là giá ghi trên hóa đơn hợp pháp khi mua xe mới, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), không bao gồm chi phí phụ kiện, bảo hiểm, phí dịch vụ tài chính và các khoản phát sinh khác.

Như vậy, nếu người dân mua xe máy điện có giá 18 triệu đồng sẽ được hỗ trợ tương ứng 18 triệu đồng. Trường hợp mua xe giá 25 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa là 20 triệu đồng, phần chênh lệch 5 triệu đồng do người mua tự chi trả.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng với một xe mô tô hoặc xe gắn máy. Chính sách được áp dụng từ ngày Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027.

Điều kiện nào để hộ nghèo được hỗ trợ đổi xe?

Để được hưởng chính sách, người đề nghị hỗ trợ phải thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều do UBND TP Hà Nội phê duyệt, công bố áp dụng trong năm 2026 và 2027.

Đồng thời, người đề nghị phải có thông tin "nơi cư trú" hoặc "nơi ở hiện tại" trên phần mềm quản lý VNeID thuộc địa bàn Hà Nội, được UBND cấp xã xác nhận và chịu trách nhiệm.

Một điều kiện quan trọng khác là người đề nghị phải là chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã đăng ký trước thời điểm Nghị quyết có hiệu lực.

Việc chuyển đổi phương tiện phải được thực hiện trong thời gian chính sách áp dụng. Người dân cần hoàn thành việc chuyển nhượng, chuyển giao hoặc đưa phương tiện cũ ra khỏi vùng phát thải thấp, hoặc áp dụng biện pháp xử lý khác theo quy định của thành phố; đồng thời hoàn thành đăng ký phương tiện giao thông xanh mới.

Với mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng, chính sách được kỳ vọng giúp các hộ nghèo giảm đáng kể áp lực tài chính khi thay thế phương tiện cũ. Đây cũng là nhóm người dân cần được quan tâm, hỗ trợ để không bị bỏ lại phía sau trong quá trình Hà Nội triển khai các giải pháp kiểm soát khí thải giao thông, thúc đẩy chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Khai thác dữ liệu VNeID, giảm giấy tờ và thời gian đi lại

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, dự thảo Quyết định được xây dựng nhằm thống nhất thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết, phương thức chi trả và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai chính sách.

Trong quá trình xây dựng dự thảo, Sở Xây dựng đã nhận được 61 văn bản góp ý, gồm ý kiến của 6 sở, ngành, cơ quan và 55 UBND phường, xã. Các ý kiến đang được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện hồ sơ trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định.

Dự thảo Quyết định cũng được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và Sở Xây dựng từ ngày 14/7/2026 để lấy ý kiến.

Đáng chú ý, một trong những định hướng quan trọng của dự thảo là đơn giản hóa thủ tục hành chính, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp lại những thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của Nhà nước.

Theo đó, Sở Xây dựng đề xuất đẩy mạnh khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dữ liệu đăng ký phương tiện và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để kiểm tra, đối chiếu thông tin về nhân thân, tình trạng hộ nghèo, nơi cư trú, quyền sở hữu phương tiện cũng như việc hoàn thành chuyển đổi từ xe cũ sang xe mới.

Cách làm này giúp người dân giảm bớt giấy tờ phải chuẩn bị, hạn chế việc đi lại nhiều lần giữa các cơ quan để xác minh thông tin. Đồng thời, cơ quan chức năng có thêm cơ sở kiểm tra tính chính xác của hồ sơ, bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, tránh trùng lặp và trục lợi chính sách.

Quy trình giải quyết hồ sơ dự kiến tập trung vào các khâu tiếp nhận đề nghị, kiểm tra và xác minh điều kiện hưởng chính sách, thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả hỗ trợ. UBND cấp xã cùng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sẽ thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thành phố cũng hướng tới ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi để người dân theo dõi quá trình giải quyết. Danh sách các trường hợp được hỗ trợ được định hướng công khai tại cấp xã và trên hệ thống điện tử phù hợp, góp phần bảo đảm tính minh bạch trong quá trình thực hiện.

Để chủ động khi chính sách được triển khai, người thuộc diện thụ hưởng nên kiểm tra thông tin cư trú trên VNeID, tình trạng hộ nghèo và giấy tờ đăng ký phương tiện cũ. Khi mua xe mới, cần lưu giữ hóa đơn hợp pháp, hoàn thành thủ tục đăng ký xe và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển giao, xử lý phương tiện cũ theo quy định.

Việc hoàn thiện quy trình hỗ trợ không chỉ nhằm đưa chính sách chuyển đổi giao thông xanh đến gần hơn với người dân, mà còn thể hiện yêu cầu hài hòa giữa mục tiêu giảm phát thải và bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó, các hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện tiếp cận phương tiện sạch, từng bước thích ứng với định hướng giao thông xanh của Thủ đô.