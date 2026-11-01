'Hộ linh tráng sĩ' rời rạp, đối mặt khoản lỗ lớn

Kỳ vọng lớn, phản hồi trái chiều

Sáng 31/10, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” không còn hiển thị suất chiếu trên các hệ thống bán vé, chính thức kết thúc thời gian phát hành tại rạp trong nước.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, sau hơn hai tháng công chiếu, tác phẩm đạt doanh thu khoảng 38,4 tỷ đồng. Dù trong những tuần cuối vẫn được duy trì một số suất chiếu tại các cụm rạp BHD, lượng vé bán ra không đáng kể, khiến doanh thu gần như không có thêm đột phá.

Khi công bố, “Hộ linh tráng sĩ” là dự án nhận được nhiều kỳ vọng. Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, kinh phí sản xuất của dự án được ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Trước khi ra rạp, phim được nhận định cần đạt khoảng 180-200 tỷ đồng doanh thu phòng vé mới có cơ hội hòa vốn. Như vậy, kết quả thực tế chỉ tương đương khoảng 20% mức doanh thu này.

Kết quả này đặt “Hộ linh tráng sĩ” trước nguy cơ trở thành một trong những dự án điện ảnh Việt thua lỗ lớn trong năm 2026, đồng thời cho thấy áp lực không nhỏ đối với những bộ phim theo đuổi quy mô đầu tư lớn.

Ngay từ khi công bố, “Hộ linh tráng sĩ” đã thu hút sự chú ý nhờ kinh phí đầu tư lớn, bối cảnh cổ trang, phục trang và các phân đoạn hành động được giới thiệu trong quá trình sản xuất. Phim do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Trí Nguyễn, NSND Tự Long…

Lấy bối cảnh giai đoạn cuối triều Đinh, tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử, huyền sử xoay quanh nhiệm vụ đặc biệt của bảy tráng sĩ sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời. Theo di nguyện của nhà vua, họ phải đưa 99 cỗ quan tài theo nhiều hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng những thế lực muốn tìm kiếm nơi an táng thật. Từ câu chuyện này, phim kết hợp các yếu tố hành động, phiêu lưu và huyền bí, hướng đến việc tái hiện một giai đoạn lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Tuy nhiên, khi ra mắt, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Phần hình ảnh, bối cảnh, phục trang và võ thuật được một bộ phận khán giả ghi nhận, nhưng kịch bản và cách phát triển nhân vật lại trở thành những điểm gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng phim có quá nhiều tuyến nhân vật, các tình tiết chưa được kết nối chặt chẽ, khiến mạch truyện đôi lúc dàn trải, thiếu tập trung. Thời lượng dài cũng khiến một số phân đoạn chưa tạo được nhịp kể cần thiết.

Những phản hồi thiếu tích cực từ các suất chiếu đầu tiên phần nào ảnh hưởng đến sức hút của tác phẩm, khiến doanh thu tăng chậm trong giai đoạn đầu phát hành. Trước những ý kiến của khán giả, ê-kíp đã quyết định điều chỉnh bản dựng ngay khi phim còn chiếu tại rạp. Phiên bản mới được rút từ 155 phút xuống còn 135 phút, loại bỏ một số đoạn thoại dài và cải thiện nhịp phim.

Dù vậy, việc điều chỉnh thời lượng chưa tạo ra chuyển biến rõ rệt về doanh thu. Khoảng cách giữa kỳ vọng ban đầu và kết quả cuối cùng vẫn rất lớn.

Chia sẻ nhân dịp bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2026, bà Ngô Thị Bích Hạnh, Tổng giám đốc BHD thừa nhận đây là tác phẩm có phản ứng phân cực hiếm thấy trong các dự án của hãng. “BHD chưa làm một dự án nào mà người ‘thương’ và ‘ghét’ một bộ phim lại phân cực như Hộ linh tráng sĩ”, bà chia sẻ.

Câu chuyện phim vẫn là yếu tố quan trọng

Trường hợp “Hộ linh tráng sĩ” một lần nữa cho thấy những thách thức trong bài toán đầu tư và thu hồi vốn của điện ảnh Việt, đặc biệt với các dự án có kinh phí sản xuất lớn. Đầu tư vào bối cảnh, phục trang, kỹ thuật và quy mô dàn dựng có thể tạo nên lợi thế về hình ảnh, nhưng không đồng nghĩa với việc bảo đảm thành công thương mại.

Khả năng kể chuyện, xây dựng nhân vật, tiếp cận thị hiếu khán giả và chiến lược phát hành vẫn là những yếu tố quan trọng quyết định sức sống của một bộ phim. Đặc biệt, với những dự án có chi phí sản xuất cao, hiệu ứng truyền miệng và phản ứng của khán giả trong những ngày đầu công chiếu có thể ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu.

Khi ra mắt, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vấp phải nhiều phản hồi thiếu tích cực. Ảnh: ĐPCC

Dù không đạt kết quả như kỳ vọng tại thị trường trong nước, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” vẫn có những dấu mốc đáng chú ý. Phim được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51 trong chương trình Gala Presentations. Tháng 9/2026, Bộ VHTT&DL đã quyết định chọn tác phẩm đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99.

Hai dấu mốc này mở ra cơ hội để bộ phim tiếp tục được giới thiệu tới khán giả và giới chuyên môn quốc tế. Tuy nhiên, điều này không làm cải thiện kết quả phòng vé trong nước.

Từ câu chuyện của “Hộ linh tráng sĩ”, vấn đề đặt ra không chỉ là quy mô đầu tư bao nhiêu cho một bộ phim lịch sử, mà còn là cách chuyển tải chất liệu lịch sử, huyền sử thành một câu chuyện điện ảnh đủ sức hấp dẫn và chinh phục công chúng. Bởi sau cùng, đầu tư công phu có thể tạo nên diện mạo cho tác phẩm, nhưng chính chất lượng kể chuyện và sự kết nối với khán giả mới quyết định khả năng sống của bộ phim trên thị trường.