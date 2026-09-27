Hộ Linh Tráng Sĩ dự thi Oscar 2027

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99. Quyết định được đưa ra không lâu sau khi tác phẩm khép lại chặng đường phòng vé với kết quả chưa đạt kỳ vọng.

Theo Quyết định số 2509/QĐ-BVHTTDL được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 25/9, Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh là bộ phim được lựa chọn để gửi tới Oscar 2027. Nhà sản xuất sẽ phối hợp cùng Cục Điện ảnh thực hiện các thủ tục đăng ký, chuẩn bị hồ sơ và gửi bản phim theo yêu cầu của ban tổ chức.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh được chọn đại diện Việt Nam dự vòng sơ tuyển Oscar 2027.

Lựa chọn này đưa bộ phim tiếp tục bước vào một hành trình mới sau khi không tạo được dấu ấn tương xứng với quy mô đầu tư tại thị trường trong nước. Trước khi ra mắt, Hộ Linh Tráng Sĩ đã thu hút sự chú ý nhờ đề tài lịch sử, quy mô sản xuất lớn cùng kinh phí được cho lên tới 100 tỷ đồng.

Bộ phim đưa khán giả trở về thời điểm triều Đinh, sau cuộc dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Tiên Hoàng. Sau khi nhà vua bị ám sát, triều đình đứng trước nguy cơ rơi vào biến động. Cùng lúc, lăng mộ của vị vua trở thành mục tiêu của những thế lực muốn tìm kiếm và phá hoại nơi được cho là mang linh khí của đất nước.

Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ đưa khán giả trở về thời điểm triều Đinh, sau cuộc dẹp loạn 12 sứ quân của Đinh Tiên Hoàng.

Trong hoàn cảnh đó, bảy tráng sĩ nhận di nguyện cuối cùng của Tiên đế và lên đường hộ tống 99 cỗ quan tài theo bảy hướng khác nhau. Nhiệm vụ này nhằm đánh lạc hướng những kẻ đang truy tìm lăng mộ. Từ chất liệu lịch sử, tác phẩm xây dựng câu chuyện kết hợp giữa hành động, yếu tố kỳ bí và hành trình bảo vệ di sản gắn với một giai đoạn nhiều biến động của đất nước.

Hộ Linh Tráng Sĩ quy tụ dàn diễn viên gồm Johnny Trí Nguyễn, Tuấn Trần, Tự Long, Đỗ Hải Yến,.... Đây là dự án được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình theo đuổi với quy mô đáng kể, đồng thời đặt kỳ vọng vào việc khai thác một câu chuyện mang màu sắc lịch sử Việt Nam trên màn ảnh rộng.

Dù vậy, khi chính thức phát hành vào dịp 2/9, bộ phim vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Những tranh luận tập trung vào kịch bản, cách dựng và diễn xuất. Phản hồi từ khán giả cũng đặt ê-kíp trước bài toán phải điều chỉnh tác phẩm trong quá trình phim vẫn đang chiếu.

Sau đó, một phiên bản mới của Hộ Linh Tráng Sĩ được thực hiện. Thời lượng phim được rút từ 155 phút xuống còn 135 phút, với đạo diễn Hàm Trần cùng Nguyễn Phan Quang Bình tham gia vào quá trình dựng lại. Đây được xem là động thái đáng chú ý của ê-kíp nhằm thay đổi cách tiếp cận và mang đến phiên bản phù hợp hơn với khán giả.

Hộ Linh Tráng Sĩ đã khép lại hành trình phòng vé trong nước với doanh thu hơn 38 tỷ đồng.

Ở phòng vé, bộ phim không đạt được kết quả như kỳ vọng ban đầu. Sau khoảng một tháng công chiếu, Hộ Linh Tráng Sĩ thu về hơn 38 tỷ đồng, trong khi mức doanh thu này còn cách khá xa cột mốc hòa vốn được đặt ra đối với một dự án có kinh phí khoảng 100 tỷ đồng.

Việc được lựa chọn dự vòng sơ tuyển Oscar 2027 vì vậy trở thành dấu mốc mới đối với Hộ Linh Tráng Sĩ. Kết quả tại phòng vé không phải là yếu tố quyết định duy nhất đối với hành trình của một bộ phim ở sân chơi quốc tế và tác phẩm sẽ tiếp tục được xem xét qua các vòng tuyển chọn theo quy định của Oscar.

Trước Hộ Linh Tráng Sĩ, Đào, Phở Và Piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn từng được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim truyện quốc tế tại Oscar 2024 nhưng không tiến sâu.