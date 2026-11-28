Đây là tác phẩm mở đầu chương trình chiếu phim của HANIFF VIII, đồng thời giới thiệu với khán giả trong nước và quốc tế một câu chuyện huyền sử Việt được thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh.

Đoàn làm phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" ra mắt tại chương trình chiếu phim khai mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại chương trình chiếu phim khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Trưởng Ban tổ chức HANIFF VIII Nguyễn Thị Mai Anh nhấn mạnh, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII là sự kiện điện ảnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Trưởng Ban tổ chức HANIFF VIII Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu. Ảnh: BTC

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Mai Anh, việc lựa chọn “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” (bản quốc tế) là phim khai mạc mang ý nghĩa đặc biệt. Bộ phim là tác phẩm điện ảnh Việt Nam tham gia Chương trình Phim dự thi của HANIFF VIII. Đây không chỉ là hoạt động giới thiệu một tác phẩm điện ảnh Việt Nam tới khán giả trong nước và quốc tế, mà còn thể hiện sự hiện diện và khát vọng sáng tạo, hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh bày tỏ tin tưởng, bộ phim mang đến những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ, nhận được sự quan tâm, đón nhận của công chúng cùng những đánh giá chuyên môn từ các nhà làm phim, chuyên gia quốc tế, góp phần mở đầu cho một kỳ liên hoan thành công, giàu ý nghĩa.

Các đại biểu, đoàn phim và đông đảo khán giả tại chương trình chiếu phim. Ảnh: BTC

Bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn, được sản xuất năm 2026 bởi BHD và Vietnam Studio. Phim thuộc thể loại truyện dài sử thi lịch sử, võ thuật.

Lấy bối cảnh Đại Cồ Việt thế kỷ X đầy biến động, bộ phim kể về 7 hộ linh tráng sĩ được lựa chọn thực hiện hành trình hiểm nguy, vận chuyển 99 cỗ quan tài nghi binh nhằm giữ kín vị trí lăng mộ của vua Đinh. Trên đường đi, họ phải đối mặt với nhiều thử thách sinh tử để bảo vệ bí mật.

Chiếu phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh". Ảnh: Thụy Du

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII, với chủ đề “Điện ảnh - Kết nối - Phát triển”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Cục Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức. Diễn ra từ ngày 28-11 đến 2-12, liên hoan có 124 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia cùng nhiều hoạt động giao lưu, kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển điện ảnh Việt Nam và quốc tế.