'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' được chọn gửi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99

Theo Quyết định, Bộ VHTTDL giao Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 gửi phim truyện “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế Oscar lần thứ 99.

Cảnh trong "Hộ linh tráng sĩ"

Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, TV360 có trách nhiệm phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi các tài liệu theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng, đồng thời gửi bản phim DCP và đĩa phim có phụ đề tiếng Anh tới Ban Tổ chức Oscar trước 17h ngày 1.10.2026.

“Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện, thuộc thể loại huyền sử, hành động, lấy bối cảnh thời Đinh. Phim xoay quanh hành trình của bảy hộ linh tráng sĩ được giao nhiệm vụ đưa linh cữu vua Đinh Tiên Hoàng đến nơi an táng an toàn, trong bối cảnh triều đình rơi vào khủng hoảng sau khi nhà vua qua đời.

Theo giới thiệu của đơn vị phát hành, câu chuyện gắn với tình tiết 99 cỗ quan tài được đưa theo bảy hướng khác nhau nhằm đánh lạc hướng các thế lực truy đuổi và bảo vệ bí mật về lăng mộ nhà vua.

Phim có sự tham gia của Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Lê Vũ Long… Phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 28.8.2026, thời lượng 155 phút.

Được thực hiện với bối cảnh chính gắn với vùng đất Ninh Bình, “Hộ linh tráng sĩ” khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa và truyền thuyết dân gian liên quan đến Đinh Tiên Hoàng và vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và những truyền thuyết dân gian gắn với vùng đất Cố đô Hoa Lư, qua đó xây dựng hình tượng những con người mang tinh thần trung nghĩa, quả cảm, phụng sự non sông, đất nước.

Bộ phim lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa và những truyền thuyết dân gian gắn với vùng đất Cố đô Hoa Lư, qua đó xây dựng hình tượng những con người mang tinh thần trung nghĩa, quả cảm, phụng sự non sông, đất nước

Việc được Bộ VHTTDL lựa chọn gửi tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99 đưa “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” trở thành đại diện của điện ảnh Việt Nam trong mùa giải năm nay.

Đây là bước đăng ký tham dự vòng sơ tuyển; kết quả lựa chọn các phim vào danh sách đề cử chính thức sẽ được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ công bố theo quy trình của giải thưởng.

Trước đó, “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” cũng đã được giới thiệu tới công chúng quốc tế tại các hoạt động điện ảnh ở nước ngoài. Việc lựa chọn một tác phẩm khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa Việt Nam để gửi tới Oscar tiếp tục đặt ra câu chuyện về khả năng đưa những câu chuyện và giá trị văn hóa Việt Nam đến với khán giả quốc tế bằng ngôn ngữ điện ảnh.