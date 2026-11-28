Bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” được lựa chọn chiếu khai mạc Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII năm 2026.

Buổi chiếu phim Khai mạc là sự kiện điện ảnh quốc tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thông qua nghệ thuật điện ảnh.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Mai Anh cho biết: Mở đầu cho các hoạt động trình chiếu của Liên hoan Phim năm nay là bộ phim Việt Nam “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (bản quốc tế)”- tác phẩm tham gia Chương trình Phim dự thi. Việc bộ phim được lựa chọn trình chiếu khai mạc mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh Việt Nam tới khán giả trong nước và quốc tế, mà còn thể hiện sự hiện diện và khát vọng sáng tạo, hội nhập của điện ảnh Việt Nam trên sân chơi quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu.

“Bộ phim sẽ mang đến những trải nghiệm điện ảnh đáng nhớ, nhận được sự quan tâm, đón nhận của công chúng và những đánh giá chuyên môn từ các nhà làm phim, chuyên gia quốc tế; đồng thời góp phần mở đầu cho một kỳ Liên hoan Phim thành công, giàu ý nghĩa”, bà Mai nói.

Ê-kíp sản xuất bộ phim giao lưu, chia sẻ với khán giả trước giờ chiếu.

Ngay trước giờ chiếu, các diễn viên, nghệ sĩ và êkip thực hiện bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” đã có mặt để trực tiếp chia sẻ, giao lưu với khán giả. Bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” lấy bối cảnh cuối triều Đinh, khi vua Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trong đoàn phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, tạo không khí sôi nổi.

Khán giả hào hứng giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ tham gia bộ phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Bộ phim xoay quanh hành trình của những tráng sĩ mang trọng trách bảo vệ lăng mộ vua Đinh, qua đó tái hiện không gian lịch sử, văn hóa và những câu chuyện đầy bí ẩn được xây dựng trên nền chất liệu dân gian, huyền sử Việt Nam. Với cách tiếp cận kết hợp giữa yếu tố lịch sử, hành động và huyền bí, bộ phim hướng tới việc khai thác những giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc dưới góc nhìn điện ảnh đương đại.