'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 99

Ngày 25/9, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định về việc gửi phim Việt Nam tham dự Vòng sơ tuyển Giải thưởng Phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99 do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Dàn diễn viên trong phim "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh".

Theo quyết định, Công ty TNHH Bình Hạnh Đan và TV360 được giao gửi phim truyện "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" tham dự vòng sơ tuyển.

Hai đơn vị này sẽ phối hợp với Cục Điện ảnh đăng ký phim tham dự, gửi tài liệu theo quy định và gửi các bản phim DCP, đĩa phim có phụ đề tiếng Anh cho Ban Tổ chức Giải thưởng Oscar lần thứ 99 trước 17h00 ngày 1/10.

Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc gửi tác phẩm tham dự sẽ do hai đơn vị nói trên chi trả.

Trước Oscar, phim từng được giới thiệu tại một số sự kiện điện ảnh quốc tế. Phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto lần thứ 51 trong hạng mục Gala Presentations và sẽ góp mặt tại Liên hoan phim Busan lần thứ 31 ở chương trình A Window on Asian Cinema.

Một số hình ảnh trong phim.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cầm trịch, thuộc thể loại huyền sử, hành động.

Bộ phim lấy bối cảnh sự kiện vua Đinh Tiên Hoàng (nghệ sĩ Lê Vũ Long đóng) qua đời vì bị sát hại. Theo mật chỉ vua để lại về việc an táng, các tráng sĩ được giao mệnh lệnh đưa các quan tài đi theo hướng khác nhau. Mục đích của nhiệm vụ là đánh lừa kẻ thù đang muốn phá hoại lăng mộ.

Tác phẩm được ấp ủ trong gần 10 năm, trải qua 83 ngày quay và 7 tháng hậu kỳ. Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như Tuấn Trần, Trần Thiên Tú, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn, NSND Tự Long, Lê Vũ Long... cùng hơn 170 thành viên sản xuất và hơn 200 người tham gia giai đoạn hậu kỳ.

Nhiều đại cảnh mãn nhãn được ghi hình tại Ninh Bình, trong đó có các phân đoạn công thành, chiến đấu và hộ tống linh cữu với số lượng lớn diễn viên, đạo cụ.

"Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh" khởi chiếu từ ngày 28/8, tính đến ngày 26/9, phim có tổng doanh thu chỉ hơn 38 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam (đơn vị quan sát phòng vé độc lập).