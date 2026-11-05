'Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh' đại diện Việt Nam tranh giải tại Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII

Nghệ sĩ quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2024. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Năm nay, có 125 bộ phim đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ được tuyển chọn tham gia các chương trình của Liên hoan phim, bao gồm phim dự thi, Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới, Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản và Phim Việt Nam đương đại.

Chương trình phim dự thi tại HANIFF VIII gồm 12 phim dài và 25 phim ngắn.

Ở hạng mục phim dài, 12 tác phẩm được tuyển chọn bao gồm: “Elephants in the Fog” (Nepal), “Moonglow” (Philippines), “Hold on to Me” (Hy Lạp), “Ben’imana” (Gabon), “Silent Friend” (Hungary, Đức, Pháp), “The Message” (Argentina), “Queen at Sea” (Anh), “Everytime” (Đức), “Becoming Human” (Campuchia), “Young Washington” (Hoa Kỳ), “Saving Bella” (Nga) và “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” (Việt Nam).

Đối với hạng mục phim ngắn, 25 tác phẩm được tuyển chọn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Iran, Cyprus, Na Uy, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico và Việt Nam.

Các phim ngắn Việt Nam được lựa chọn tham gia dự thi gồm nhiều loại hình như phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình. Một số tác phẩm có thể kể đến như “Khuất sau khung cửa”, “Ấn ức trong một cánh đồng”, “Cựu binh phố cổ”, “Mộng uyên ương”, “Những viên bi sắc màu”, “Pooc-Ba-Ga”, “7 quãng nhân sinh Điềm Phùng Thị” và “Giấc mơ là ốc sên”.

Các phim dự thi sẽ tham gia tranh giải theo cơ cấu giải thưởng quy định tại Điều lệ HANIFF VIII.

Bên cạnh hai hạng mục dự thi, Chương trình Toàn cảnh Điện ảnh thế giới giới thiệu 50 bộ phim, gồm 27 phim dài và 23 phim ngắn.

Chương trình quy tụ những tác phẩm thuộc nhiều nền điện ảnh như Argentina, Sri Lanka, Venezuela, Hàn Quốc, Nepal, Nga, Nhật Bản, Ba Lan, Đức, Pháp, Italy, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác.

Trong danh sách phim dài có các tác phẩm như “Kokuho” (Nhật Bản), “What does that nature say to you” (Hàn Quốc), “Mirrors No.3” (Đức), “La Grazia” (Italy), “Case 137” (Pháp), “A Poet” (Colombia) và “My Father’s Shadow” (Anh).

Chương trình phim ngắn Toàn cảnh cũng giới thiệu những tác phẩm của các nhà làm phim đến từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và các khu vực khác, góp phần mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận nhiều phong cách sáng tác và ngôn ngữ điện ảnh.

Một trong những chương trình đáng chú ý tại HANIFF VIII là Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản, với 8 tác phẩm được lựa chọn trình chiếu.

Danh sách gồm “Spirited Away” (2001), “Children of the Sea” (2019), “Komada: A Whisky Family” (2023), “Gold Kingdom and Water Kingdom” (2023), “Your name” (2016), “5 Centimeters per second” (2007), “Lupin the IIIRD the movie: The Immortal Bloodline” (2025) và “Jinsei” (2025).

Chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản của HANIFF VIII có điểm nhấn là phim hoạt hình Anime, qua đó tạo cơ hội để khán giả tìm hiểu những thành tựu sáng tạo và sự phát triển của điện ảnh Nhật Bản.

Chương trình Phim Việt Nam đương đại tại HANIFF VIII giới thiệu 30 tác phẩm, gồm 18 phim dài và 12 phim ngắn.

Danh sách phim dài có sự góp mặt của nhiều tác phẩm được sản xuất trong giai đoạn 2024-2026 như “Con kể ba nghe”, “Đồi Hành Xác: Tà thuyết đen trở lại”, “Trường hè, 2001”, “Quỷ tha ma bắt: Thai chiêu tài”, “Đại tiệc trăng máu 8”, “Mang mẹ đi bỏ”, “Nhà mình đi thôi”, “Ai thương ai mến”, “Ký ức Nam Xuân”, “Vũ khúc mưa xuân”, “Tử chiến trên không” và “Vạn dặm yêu em”.

Ở chương trình phim ngắn, các tác phẩm được tuyển chọn thuộc nhiều loại hình điện ảnh, trong đó có phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình như “Chiếc lá từ mặt trăng”, “Mầm nhớ”, “Đàn cá gỗ”, “Tạm biệt chim cu”, “Trở về”, “Phòng thu bí mật”, “Liên kết”, “Chú bé loắt choắt”, “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” và “Giấy Dó cuộc hành trình trở về”.

Chương trình góp phần giới thiệu những tác phẩm điện ảnh Việt Nam được sản xuất trong thời gian gần đây, phản ánh sự đa dạng về đề tài, thể loại và hoạt động sáng tạo của các nhà làm phim trong nước.

Danh sách phim và thông tin về lịch chiếu, địa điểm chiếu cùng các hoạt động liên quan sẽ được cập nhật trên website chính thức của Liên hoan Phim tại www.haniff.vn.

Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 2/12 tại thành phố Hà Nội.