Từ áp lực thao tác đến nỗi lo bị phạt

“Chúng tôi đề xuất nâng ngưỡng xuất hóa đơn điện tử” - đây là chia sẻ của một chủ cơ sở kinh doanh spa trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người kinh doanh những ngày gần đây. Ngay dưới bài đăng, hàng trăm ý kiến đồng tình và cho biết, hộ kinh doanh không sợ đóng thuế, chỉ sợ bán hàng xong lại phải làm kế toán, hoặc sợ xuất hóa đơn sai thời điểm...

Thực tế, qua các diễn đàn, không ít hộ kinh doanh đề xuất nâng ngưỡng doanh thu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1 tỷ đồng lên 3-5 tỷ đồng/năm. Một số ý kiến cho rằng, nếu chưa thể điều chỉnh ngưỡng thì cần nghiên cứu cơ chế cho phép xuất hóa đơn gộp trong những trường hợp phù hợp, giảm mức phạt đối với sai sót về thời điểm lập hóa đơn nhưng không làm thất thu thuế.

Người kinh doanh kiến nghị nâng ngưỡng xuất hóa đơn điện tử lên từ 3-5 tỷ đồng/năm. Ảnh: Phương Nga

Những kiến nghị này xuất phát từ thực tế hoạt động của nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ. Chủ hộ vừa trực tiếp bán hàng, tư vấn khách, nhập hàng, kiểm kê, quản lý dòng tiền, vừa phải thực hiện các thao tác trên phần mềm hóa đơn điện tử. Với những cửa hàng có lượng giao dịch lớn, nhất là vào giờ cao điểm, việc lập hóa đơn cho từng giao dịch có thể tạo thêm áp lực về nhân lực và thời gian.

Đặc biệt, với hộ kinh doanh bán hàng trực tuyến, mỗi ngày có thể phát sinh hàng trăm đơn hàng, giao dịch qua nhiều kênh và đơn vị vận chuyển. Người bán phải theo dõi tình trạng đơn, thời điểm giao hàng, thông tin người mua và thực hiện lập hóa đơn đúng thời điểm theo quy định. Chỉ cần quy trình xử lý đơn hàng và lập hóa đơn không khớp nhau, hộ kinh doanh đã có thể đối mặt với nguy cơ sai sót.

Bà Bùi Thị Tình (chủ cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường Dương Nội) chia sẻ, lợi nhuận trên từng đơn hàng không lớn, trong khi chi phí phần mềm, thiết bị, nhân lực và thời gian thực hiện thủ tục ngày càng tăng. Nếu phải thuê thêm người phụ trách hóa đơn, sổ sách, khoản chi này càng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. “Điều chúng tôi lo ngại không chỉ là chi phí mà còn là nguy cơ bị xử phạt khi chưa nắm chắc quy định, hoặc xuất hóa đơn sai thời điểm” - bà Tình bày tỏ.

Theo quy định tại Nghị định số 254/2026/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Doanh thu để xác định ngưỡng này được tính trên tổng doanh thu của người nộp thuế từ tất cả các kênh kinh doanh, không tách riêng từng cửa hàng hay gian hàng trực tuyến.

Quy định nhằm mở rộng phạm vi sử dụng hóa đơn điện tử, tăng tính minh bạch trong hoạt động mua bán, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý thuế và hạn chế thất thu ngân sách. Tuy nhiên, khi triển khai trên diện rộng, sự khác biệt về quy mô, phương thức kinh doanh và năng lực ứng dụng công nghệ giữa các hộ kinh doanh cũng bộc lộ rõ hơn.

Quản lý chặt nhưng cần giảm gánh nặng tuân thủ

Trao đổi về kiến nghị nâng ngưỡng doanh thu bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, chuyên gia thuế Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas cho rằng, đây là mong muốn có thật của nhiều hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, đề xuất nâng ngưỡng lên 3-5 tỷ đồng/năm sẽ khó khả thi. Bởi, việc điều chỉnh cần được xem xét trong tổng thể định hướng quản lý nhà nước về phát triển doanh nghiệp, quản lý thuế, kiểm soát rủi ro và truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Hóa đơn điện tử không chỉ phục vụ việc xác định nghĩa vụ thuế của người bán mà còn là căn cứ để kiểm soát giao dịch, bảo vệ quyền lợi người mua và minh bạch thị trường. Nếu chỉ căn cứ vào quy mô doanh thu để nới rộng đối tượng không phải sử dụng hóa đơn, cơ quan quản lý có thể gặp khó khăn trong kiểm soát các giao dịch phát sinh.

Thay vì chỉ tập trung vào việc nâng ngưỡng, ông Lê Văn Tuấn đề xuất nghiên cứu giảm mức phạt vi phạm hóa đơn đối với những người kinh doanh có ý thức tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế. Người chấp hành pháp luật cần được đối xử công bằng hơn, không nên bị đánh đồng với trường hợp cố tình chậm thực hiện nghĩa vụ hoặc trốn thuế.

Đây cũng là vấn đề cần được quan tâm trong quá trình hoàn thiện chính sách. Bởi trên thực tế, cần phân biệt hành vi cố tình không lập hóa đơn nhằm che giấu doanh thu với những sai sót phát sinh do hạn chế về nghiệp vụ, thao tác hoặc điều kiện vận hành của hộ kinh doanh. Mục tiêu xử phạt là bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng mức xử lý cũng cần tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm.

Theo quy định xử phạt về hóa đơn đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có mức phạt tăng theo số lượng hóa đơn vi phạm. Đối với cá nhân, hộ kinh doanh, mức phạt bằng một nửa mức áp dụng đối với tổ chức. Như vậy, nếu một hộ phát sinh nhiều hóa đơn sai thời điểm, số tiền xử phạt có thể trở thành gánh nặng đáng kể, dù nguyên nhân cần được xem xét cụ thể trong từng trường hợp.

Từ phản ánh của người kinh doanh, có thể thấy vấn đề không đơn thuần nằm ở việc phải xuất hóa đơn, mà còn ở cách tổ chức thực hiện. Với những hộ bán hàng trực tiếp, giao dịch liên tục, hoặc kinh doanh trực tuyến có số lượng đơn lớn, cơ quan quản lý cần tiếp tục hướng dẫn rõ thời điểm lập hóa đơn, cách xử lý đơn hàng bị hủy, trả lại, giao hàng qua đơn vị vận chuyển và những tình huống phát sinh trong thực tế. Việc hướng dẫn thống nhất sẽ giúp người kinh doanh hạn chế sai sót, đồng thời giảm áp lực cho cơ quan thuế trong quá trình xử lý vi phạm.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ phù hợp như đơn giản hóa thao tác trên phần mềm, giảm chi phí sử dụng dịch vụ hóa đơn, tăng cường công cụ tự động kết nối dữ liệu giữa bán hàng, thanh toán và vận chuyển. Đề xuất cho phép lập hóa đơn gộp cũng cần được nghiên cứu trên cơ sở quy định pháp luật, bảo đảm không làm mất dấu từng giao dịch, không ảnh hưởng quyền lợi người mua và không tạo kẽ hở cho việc che giấu doanh thu. Không thể áp dụng cơ chế xuất gộp tùy tiện thay thế nghĩa vụ lập hóa đơn đúng thời điểm đối với từng giao dịch.