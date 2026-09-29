Hộ kinh doanh từng bước làm chủ phương thức kê khai thuế

Cán bộ Thuế tích cực hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện tự kê khai thuế.

Tại Hồ Trà Bakery (phường Phan Đình Phùng), việc chuyển sang kê khai thuế đã từng bước đi vào nền nếp. Bà Hà Thị Chinh, chủ hộ kinh doanh, cho biết: Gia đình chủ động thực hiện kê khai từ tháng 7-2025, qua đó có thời gian làm quen với phương thức mới trước khi thuế khoán chính thức được bãi bỏ. Nếu trước đây việc ghi sổ, cộng và đối chiếu số liệu mất nhiều thời gian, dễ nhầm lẫn thì nay doanh thu, hàng hóa đầu vào, đầu ra được theo dõi thuận tiện hơn. Khi hoạt động kinh doanh phát triển, việc ứng dụng công nghệ cũng giúp cửa hàng kiểm soát công việc hiệu quả hơn.

Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội quy định từ ngày 1/1/2026, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật về quản lý thuế. Việc kê khai, tính thuế được thực hiện trên cơ sở doanh thu thực tế và dữ liệu quản lý thuế.

Tại Thái Nguyên, quá trình chuyển đổi được triển khai với số lượng hộ kinh doanh lớn. Bên cạnh phổ biến quy định, cơ quan thuế tập trung hướng dẫn để hộ kinh doanh có thể trực tiếp thực hiện kê khai, nộp thuế và quản lý sổ sách.

Qua thực tế tại cơ sở, những khó khăn ban đầu chủ yếu liên quan đến việc sử dụng ứng dụng eTax Mobile, liên kết tài khoản ngân hàng, ghi chép sổ sách, kê khai doanh thu và sử dụng hóa đơn điện tử.

Từ liên kết tài khoản ngân hàng, ghi chép doanh thu hằng tháng đến xác định số tiền phải nộp và thanh toán trên ứng dụng, các nội dung đều được cán bộ thuế hướng dẫn.

Theo ông Trần Quốc Thắng, Tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh, Thuế cơ sở 2, sau quá trình tuyên truyền, hỗ trợ trực tiếp, các hộ kinh doanh đã từng bước tự kê khai trên eTax Mobile, tự nộp thuế, ghi chép sổ sách, chứng từ và thực hiện xuất hóa đơn theo quy định.

Việc hộ kinh doanh chủ động thực hiện các thao tác cũng giúp cơ quan thuế giảm thời gian hỗ trợ trực tiếp đối với những nội dung thông thường, qua đó tập trung quản lý trên cơ sở dữ liệu và hướng dẫn những trường hợp còn vướng mắc.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Trưởng Thuế cơ sở 2, thông tin: Đến nay, 100% hộ kinh doanh thuộc diện quản lý đã thực hiện kê khai theo quy định. Đối với hơn 3.000 doanh nghiệp trên địa bàn, việc kê khai cũng được thực hiện đầy đủ. Cơ quan thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra sau kê khai để xử lý những bất cập phát sinh.

Ở phía hộ kinh doanh, việc tự ghi nhận doanh thu và quản lý sổ sách giúp chủ hộ theo dõi rõ hơn quy mô hoạt động, dòng tiền và hiệu quả kinh doanh. Đây là thay đổi so với phương thức quản lý dựa trên mức thuế khoán trước kia.

Cùng với chuyển từ thuế khoán sang kê khai, ngành Thuế tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Những hộ có đủ điều kiện, nhu cầu mở rộng hoạt động có thể chuyển sang mô hình doanh nghiệp, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý và tổ chức kinh doanh.

Từ những bỡ ngỡ trong các kỳ kê khai đầu tiên đến việc chủ hộ có thể tự thực hiện trên ứng dụng, phương thức quản lý thuế đang chuyển dần sang dựa trên dữ liệu và doanh thu thực tế.

Khi kê khai, quản lý doanh thu, hóa đơn và thực hiện nghĩa vụ thuế trở thành công việc thường xuyên, hoạt động của hộ kinh doanh từng bước được quản lý chặt chẽ, minh bạch hơn.