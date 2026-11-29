Xác định nghĩa vụ theo ngưỡng 1 tỷ đồng và tận dụng chính sách giảm 30% thuế TNCN

Chia sẻ về thực tế áp dụng chính sách mới trong năm đầu tiên bỏ thuế khoán, chủ cửa hàng Spa Ngọc Hà tại một khu đô thị ở phường Phú Diễn (Hà Nội) cho biết do có mức doanh thu trên 500 triệu đồng nhưng dưới 1 tỷ đồng mỗi năm, hộ kinh doanh đã thực hiện kê khai, nộp thuế và đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong những tháng đầu năm 2026. Tuy nhiên, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế TNCN lên 1 tỷ đồng mỗi năm, hộ không còn phải nộp hai sắc thuế này và không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Dù không phát sinh số thuế phải nộp, cửa hàng vẫn được cơ quan Thuế hướng dẫn ghi chép đầy đủ doanh thu bán hàng hằng ngày theo mẫu sổ theo dõi doanh thu, với quy trình thủ tục đơn giản hơn trước.

Năm 2026 ghi nhận nhiều thay đổi căn bản trong chính sách thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh, nổi bật là việc chấm dứt phương pháp khoán thuế và bãi bỏ thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026, đi cùng việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế GTGT và thuế TNCN lên 1 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, Cục Thuế lưu ý việc không thuộc diện phải nộp thuế không đồng nghĩa với việc được miễn thực hiện các thủ tục quản lý thuế. Hộ và cá nhân kinh doanh vẫn phải theo dõi doanh thu thực tế, thực hiện khai hoặc thông báo doanh thu đúng trường hợp áp dụng và lưu giữ đầy đủ chứng từ liên quan.

Tại buổi livestream ngày 27/11/2026 do Cục Thuế tổ chức, bà Đào Thị Hồng Huệ, chuyên viên Ban Pháp chế nhấn mạnh hộ kinh doanh cần phân biệt rõ giữa thủ tục thông báo doanh thu và nộp hồ sơ khai thuế. Trước hết, hộ kinh doanh phải tự xác định bản thân thuộc diện phải nộp thuế hay không phải nộp thuế để thực hiện đúng thủ tục và mốc thời gian quy định. Cụ thể, hộ và cá nhân kinh doanh tự xác định tổng doanh thu năm 2026 từ 1 tỷ đồng trở xuống phải thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh trong năm và kê khai các loại thuế khác nếu có theo Mẫu số 01/TKN-CNKD gửi cơ quan Thuế chậm nhất vào ngày 31/1/2027.

Đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu tiệm cận mốc 1 tỷ đồng, việc bám sát số liệu trong tháng cuối năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 141/2026/NĐ-CP, nếu doanh thu thực tế cả năm vượt 1 tỷ đồng, hộ và cá nhân kinh doanh phải thực hiện khai thuế và nộp thuế từ quý phát sinh doanh thu vượt ngưỡng. Ngược lại, trường hợp hộ tự xác định doanh thu cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng trước đó đã kê khai, nộp thuế theo ngưỡng 500 triệu đồng sẽ được bù trừ hoặc hoàn trả số thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP.

Bên cạnh việc chốt doanh thu cuối năm, hộ kinh doanh cần lưu ý chính sách giảm 30% số thuế TNCN phải nộp từ hoạt động kinh doanh trong hai năm 2026 và 2027 dành cho cá nhân cư trú có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 và Nghị định số 398/2026/NĐ-CP, áp dụng không phân biệt phương pháp tính thuế TNCN. Nếu đã nộp hồ sơ kê khai nhưng chưa tính khoản thuế được giảm, cá nhân kinh doanh có thể khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ hoặc xác định trực tiếp khi quyết toán thuế năm.

Ngoài ra, việc rà soát doanh thu và chi phí năm 2026 còn là căn cứ để hộ kinh doanh lựa chọn phương pháp tính thuế phù hợp cho năm tiếp theo. Ngày 20/11/2026, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật thuế TNCN, nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn phương pháp tính thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm. Quy định này có hiệu lực từ kỳ tính thuế năm 2027, trong khi nghĩa vụ thuế năm 2026 vẫn tuân theo quy định của kỳ tính thuế năm 2026.

Tổng hợp doanh thu đa kênh, tách bạch tài khoản và chủ động khắc phục sai sót

Tại các mô hình cửa hàng bán lẻ, nhà hàng và quán ăn với hàng trăm giao dịch giá trị nhỏ phát sinh mỗi ngày, việc kiểm soát doanh thu qua nhiều phương thức thanh toán đòi hỏi quy trình chặt chẽ. Theo bà Đào Thị Hồng Huệ, hộ kinh doanh rất dễ bỏ sót khoản tiền mặt thu trực tiếp từ khách, tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân hoặc một số đơn hàng lẻ, nhất là khi ghi chép thủ công và đợi cuối ngày mới tổng hợp.

Để hạn chế sai lệch số liệu, bà Vũ Thị Bình, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Quản trị doanh nghiệp Bình Vũ khuyến nghị hộ kinh doanh nên ghi nhận doanh thu hằng ngày, sau đó tổng hợp theo tháng hoặc quý để theo dõi chính xác mức lũy kế cả năm. Hộ kinh doanh đồng thời cần tập hợp đầy đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào để chứng minh nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt cần tách biệt tài khoản phục vụ kinh doanh với tài khoản chi tiêu cá nhân để thuận lợi cho việc đối chiếu dòng tiền. Quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP, Thông tư số 18/2026/TT-BTC và Thông tư số 50/2026/TT-BTC cũng tăng cường yêu cầu minh bạch dữ liệu doanh thu và dòng tiền, buộc hộ và cá nhân kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định về thông tin tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đối với hộ kinh doanh bán hàng đa kênh kết hợp giữa cửa hàng trực tiếp với website, ứng dụng, mạng xã hội, livestream và sàn thương mại điện tử, doanh thu cuối năm bắt buộc phải cộng gộp toàn bộ các kênh. Nghị định số 252/2026/NĐ-CP quy định chủ quản nền tảng thương mại điện tử và nền tảng số trong nước có chức năng đặt hàng trực tuyến, thanh toán có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế trong các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh. Do đó, người nộp thuế cần phân định rõ khoản thuế tự kê khai với khoản thuế đã được sàn khấu trừ, nộp thay, đồng thời lưu giữ dữ liệu giao dịch, đơn hàng, hàng hoàn trả, đơn hủy và chứng từ liên quan để đối chiếu. Cục Thuế nhấn mạnh việc phát sinh doanh thu trên nhiều sàn, tài khoản hoặc kênh bán hàng không có nghĩa mỗi kênh được hưởng riêng một ngưỡng doanh thu miễn thuế, mà phải xác định trên tổng doanh thu hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi tính thuế.

Liên quan đến việc xử lý sai sót khi tổng hợp và kê khai doanh thu, bà Đào Thị Hồng Huệ cho biết không phải mọi chênh lệch doanh thu đều bị quy kết là trốn thuế, bởi hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế và hành vi trốn thuế có bản chất pháp lý cũng như chế tài xử phạt khác nhau. Khi tự phát hiện nhầm lẫn, hộ kinh doanh cần rà soát lại số liệu chính xác, lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh hóa đơn đúng quy định, nộp đủ phần thuế còn thiếu kèm tiền chậm nộp nếu phát sinh và lưu giữ đầy đủ hồ sơ khắc phục. Việc có được miễn xử phạt hành chính hay không sẽ được xem xét căn cứ vào thời điểm khắc phục, tính chất và điều kiện cụ thể của từng hành vi. Đại diện cơ quan Thuế khẳng định công tác quản lý thuế không chỉ dừng ở phát hiện, xử phạt mà ưu tiên hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ đúng pháp luật, tránh đánh đồng mọi sai sót nghiệp vụ với hành vi gian lận, trốn thuế và bảo đảm mọi quyết định xử phạt đúng căn cứ, hành vi và trình tự.