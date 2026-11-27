Quy định lập hóa đơn điều chỉnh và xử lý hàng hóa phải đăng ký quyền sở hữu

Theo hướng dẫn của Cục Thuế, cách thức xử lý hóa đơn điện tử khi phát sinh giao dịch đổi, trả hàng hóa được quy định cụ thể tại điểm c khoản 5 Điều 10 Thông tư số 91/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Đối với trường hợp khách hàng đổi hoặc trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, bao gồm cả tình huống đổi hàng làm thay đổi giá trị của hàng hóa đã mua, hộ kinh doanh tiến hành lập hóa đơn điều chỉnh đối với phần hàng hóa đổi, trả đó.

Hóa đơn điều chỉnh bắt buộc phải thể hiện đầy đủ thông tin của hóa đơn gốc và nội dung điều chỉnh cụ thể. Toàn bộ chứng từ liên quan phải được lưu trữ đầy đủ để phục vụ công tác kê khai, hạch toán và đối chiếu với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Trong trường hợp hộ kinh doanh và người mua đạt được thỏa thuận về việc người mua tự lập hóa đơn khi trả lại hàng hóa, người mua sẽ lập hóa đơn điện tử và giao cho hộ kinh doanh. Khi thực hiện theo phương thức này, cả hai bên có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa.

Đối với nhóm hàng hóa là tài sản thuộc diện phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định pháp luật như xe máy và tài sản đó đã hoàn tất đăng ký theo tên người mua, việc trả lại hàng phải tuân thủ các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan. Nếu người mua thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử thì người mua trực tiếp lập hóa đơn trả lại hàng giao cho hộ kinh doanh bán hàng. Theo Cục Thuế, cơ chế này vừa bảo đảm tính chính xác của hệ thống dữ liệu hóa đơn điện tử, vừa tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh xử lý các giao dịch đổi, trả phát sinh sau bán hàng.

Đơn giản hóa thủ tục xử lý hóa đơn điện tử có sai sót về tên, địa chỉ và số tiền bằng chữ

Bên cạnh quy định về hàng hóa đổi trả, Cục Thuế lưu ý Thông tư số 91/2026/TT-BTC đã bổ sung quy định xử lý hóa đơn điện tử có sai sót theo hướng tinh gọn và thuận tiện hơn cho người nộp thuế.

Cụ thể, nếu hóa đơn đã lập xuất hiện sai sót về tên, địa chỉ, số tiền bằng chữ hoặc các nội dung khác nhưng không làm sai lệch mã số thuế, số tiền ghi trên hóa đơn, thuế suất, tiền thuế hoặc thông tin hàng hóa ghi trên hóa đơn, người bán không phải lập lại hóa đơn mới. Thay vào đó, người bán chỉ cần thông báo cho người mua biết về việc hóa đơn đã lập có sai sót.

Cùng với việc thông báo cho khách hàng, người bán thực hiện gửi thông báo về hóa đơn điện tử đã lập sai tới cơ quan Thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 91/2026/TT-BTC.