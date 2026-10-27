Hộ kinh doanh Lan Kiệt ở An Giang bị phạt 64 triệu đồng vì xả thải vượt chuẩn

Đoàn kiểm tra và thu mẫu nước thải tại hiện trường.

Ngày 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh Lan Kiệt.

Trước đó, ngày 23/9/2026, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại cơ sở này và phát hiện nước thải từ hoạt động tái chế phế liệu được xả trực tiếp ra môi trường khi chưa qua xử lý.

Kết quả kiểm định mẫu nước thải cho thấy, chỉ tiêu Coliform vượt quy chuẩn 15,8 lần, chất rắn lơ lửng vượt 6,24 lần và COD vượt 1,63 lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Với vi phạm trên, hộ kinh doanh Lan Kiệt bị xử phạt 64 triệu đồng.