Việc chuyển từ thuế khoán sang tự kê khai, nộp thuế theo doanh thu thực tế đang đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý tài chính của các hộ kinh doanh. Thay vì theo dõi thu chi bằng phương pháp thủ công, nhiều cơ sở đã bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử và các phương thức thanh toán qua ngân hàng. Theo Bộ Tài chính, đến cuối tháng 9/2026, đã có hơn 10 tỷ hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền, gần gấp đôi so với tháng 12/2025.

Sự thay đổi này không chỉ xuất phát từ yêu cầu tuân thủ các quy định về thuế mà còn gắn với nhu cầu quản lý hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Với những hộ kinh doanh có nhiều điểm bán, việc kiểm soát doanh thu, chi phí và đối chiếu các giao dịch thường mất nhiều thời gian nếu thực hiện thủ công. Khi các giao dịch được ghi nhận trên hệ thống, chủ cơ sở có thể theo dõi hoạt động kinh doanh một cách tập trung, đồng thời có thêm thông tin để đánh giá hiệu quả của từng sản phẩm, địa điểm kinh doanh.

Chị Bùi Thị Xuân Dung, chủ chuỗi nhà hàng Uyển Garden Bistro and Coffee tại Hà Nội cho biết, trước đây việc rà soát doanh thu, chi phí tại ba cơ sở kinh doanh khá phức tạp. Tuy nhiên, từ khi ứng dụng phần mềm quản lý bán hàng, việc theo dõi thu chi trở nên thuận tiện hơn. Đặc biệt, thông qua dữ liệu trên hệ thống, chị có thể nhận biết sản phẩm nào đang bán tốt, địa điểm nào có doanh thu và lượng khách hiệu quả hơn để phục vụ công tác quản lý.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS)

Từ thực tế này, việc kết nối dữ liệu thanh toán với hệ thống quản lý bán hàng đang cho thấy những lợi ích thiết thực, giúp hộ kinh doanh không chỉ theo dõi dòng tiền mà còn có thêm thông tin phục vụ quản trị. Chia sẻ tại chương trình “Chuyện ngân hàng, chuyện đời sống” phát sóng mới đây trên VTV1, ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, khi mỗi giao dịch thanh toán được kết nối với một đơn hàng trên hệ thống quản lý bán hàng, khả năng quản trị của hộ kinh doanh cũng được nâng lên. Các hệ thống báo cáo nội bộ có thể hỗ trợ kiểm kê, kiểm đếm và đối soát hàng tồn kho thuận tiện hơn. Nhờ đó, thanh toán số không chỉ phục vụ giao dịch giữa người mua và người bán mà còn hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý hoạt động kinh doanh.

Để tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh ứng dụng các giải pháp này, nhiều ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ đang triển khai các chính sách hỗ trợ về chi phí. Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), việc ứng dụng công nghệ giúp hộ kinh doanh giảm thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế. Hiện nhiều nhà cung cấp giải pháp và ngân hàng đã có chính sách miễn phí sản phẩm trong giai đoạn đầu hoặc hỗ trợ với chi phí thấp, qua đó tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận phương thức quản lý mới.

Bên cạnh việc đơn giản hóa quy trình quản lý và thực hiện nghĩa vụ thuế, chuyển đổi số còn góp phần hình thành dữ liệu tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh. Khi các khoản thu, chi được ghi nhận rõ ràng, hộ kinh doanh có thể theo dõi dòng tiền thuận tiện hơn, đồng thời giúp ngân hàng có thêm thông tin để đánh giá năng lực tài chính của khách hàng.

Đặc biệt, việc sử dụng tài khoản thanh toán riêng cho hoạt động kinh doanh thay vì gộp chung với các khoản chi tiêu cá nhân giúp quá trình đối chiếu giao dịch thuận tiện hơn, từng bước chuẩn hóa công tác quản lý tài chính. Thực tế, một số chủ hộ kinh doanh ghi nhận việc sử dụng tài khoản riêng giúp theo dõi các khoản tiền đầu vào, đầu ra, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của ngân hàng trong tiếp cận nguồn vốn. Nhu cầu này càng rõ nét tại những cơ sở kinh doanh có tính mùa vụ, khi việc chuẩn bị nguyên vật liệu, hàng hóa đòi hỏi bổ sung vốn trong những giai đoạn cao điểm.

Từ phía ngân hàng, dữ liệu dòng tiền cũng mở ra thêm hướng tiếp cận trong việc thiết kế sản phẩm tài chính cho nhóm khách hàng này. Đại diện LPBank cho biết, thông tin minh bạch giúp ngân hàng xác định rõ chủ thể kinh doanh, từ đó có thể đưa ra những giải pháp phù hợp với đặc điểm và nhu cầu của từng hộ, chẳng hạn công cụ quản lý dòng tiền hoặc sản phẩm cho vay dựa trên dòng tiền.

Chuyển đổi số giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực tài chính. Ảnh minh họa, nguồn: OCB

Điều này có ý nghĩa đối với các hộ kinh doanh nhỏ, vốn có nhu cầu bổ sung vốn phục vụ hoạt động thường xuyên nhưng có thể gặp khó khăn khi tiếp cận các khoản vay đòi hỏi tài sản bảo đảm. Khi ngân hàng có thêm thông tin về dòng tiền và tình hình kinh doanh, việc đánh giá khách hàng có thể được thực hiện trên cơ sở dữ liệu đầy đủ hơn, qua đó tạo điều kiện phát triển các giải pháp cấp vốn phù hợp.

Cũng từ yêu cầu này, các ngân hàng đang từng bước kết nối dịch vụ thanh toán với phần mềm quản lý bán hàng và các sản phẩm tài chính, hướng tới hình thành hệ sinh thái số phục vụ hộ kinh doanh. Thay vì sử dụng những công cụ riêng lẻ, khách hàng có thể kết hợp việc nhận thanh toán, theo dõi doanh thu, quản lý thu chi và tiếp cận dịch vụ ngân hàng trong quá trình vận hành.

Dù vậy, cùng với sự thuận tiện của các nền tảng số, yêu cầu bảo đảm an toàn giao dịch và quản lý thông tin tài chính cũng cần được chú trọng. Các chuyên gia khuyến nghị, hộ kinh doanh cần thường xuyên đối chiếu các khoản thanh toán với đơn hàng, kiểm tra tiền thực nhận qua lịch sử tài khoản thay vì chỉ căn cứ vào hình ảnh chuyển khoản. Việc bảo mật thông tin đăng nhập, mã OTP, lưu giữ hóa đơn, chứng từ và phân biệt các khoản tiền nhận được với doanh thu tính thuế cũng là những nội dung cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Có thể thấy, quá trình chuyển đổi số đang tạo ra sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa hoạt động kinh doanh và dịch vụ ngân hàng. Từ việc ghi nhận một giao dịch bán hàng đến quản lý doanh thu, chi phí và tiếp cận vốn, dữ liệu tài chính ngày càng đóng vai trò quan trọng. Khi dòng tiền được quản lý rõ ràng, hộ kinh doanh không chỉ chủ động hơn trong vận hành mà còn có thêm cơ sở để tiếp cận các giải pháp tài chính phù hợp, phục vụ nhu cầu duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh.