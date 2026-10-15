Hộ kinh doanh hưởng lợi khi VietinBank đẩy mạnh QR xuyên biên giới

Nhờ đó, du khách không cần sử dụng tiền mặt, gia tăng cơ hội bán hàng và doanh thu cho người bán hàng trong nước.

QR xuyên biên giới mở rộng cơ hội tiếp cận khách quốc tế

Theo thống kê từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách du lịch Trung Quốc và Hàn Quốc chiếm tỷ trọng cao nhất.

Do đó, việc bổ sung phương thức thanh toán QR xuyên biên giới giúp hộ kinh doanh có thêm cơ hội đón nhóm khách này, từ đó gia tăng khả năng bán hàng và doanh thu.

Thông qua hợp tác giữa VietinBank và VNPAY, dịch vụ QR xuyên biên giới từ chính mã VNPAY-QR quen thuộc được triển khai nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh có thêm phương thức thanh toán phục vụ khách quốc tế.

Với dịch vụ này, khách quốc tế khi đến cửa hàng tại Việt Nam, chỉ cần sử dụng chính ứng dụng quen thuộc, sau đó quét VNPAY-QR để thanh toán. Hiện QR xuyên biên giới hỗ trợ thanh toán từ ứng dụng và mạng lưới tại nhiều quốc gia, gồm Alipay, WeChat Pay, UnionPay của Trung Quốc; GLN (Naver Pay, Hana Pay, Toss Pay) của Hàn Quốc; Liquid của Singapore; LAPNet của Lào; ACLEDA (KHQR) của Campuchia; ITMX (PromptPay) của Thái Lan.

Du khách quốc tế có thể quét VNPAY-QR thanh toán trực tiếp tại Việt Nam. Ảnh: VNPAY.

Với QR xuyên biên giới, việc thanh toán trở nên đơn giản, tiết kiệm thời gian, an toàn và không làm thay đổi hành vi tiêu dùng. Khi rào cản thanh toán được giảm bớt, khách quốc tế dễ đưa ra quyết định mua sắm, giúp đơn vị kinh doanh dễ dàng “chốt đơn”.

Bên cạnh việc mở rộng hình thức thanh toán, giải pháp VNPAY-QR còn hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình quản lý doanh thu. Theo đó, hộ kinh doanh sử dụng VNPAY-QR được VNPAY hỗ trợ phần mềm quản lý bán hàng, bộ giải pháp nộp thuế số và trang bị loa thông báo giao dịch.

Việc đồng bộ từ quá trình thanh toán, ghi nhận và tổng hợp doanh thu trên cùng hệ thống giúp chủ cửa hàng thuận tiện hơn trong theo dõi hoạt động kinh doanh, đồng thời giảm thời gian xử lý công việc thủ công liên quan đến quản lý doanh thu, kê khai và nộp thuế.

Giúp du khách quốc tế gia tăng trải nghiệm khi tới Việt Nam

QR xuyên biên giới giúp đơn giản hóa thanh toán khi du khách đến Việt Nam, giúp khách ngoại dễ dàng chi trả cho nhu cầu ăn uống, mua sắm và vui chơi. Khi việc thanh toán trở nên thuận tiện, du khách có thể chủ động hơn trong chi tiêu, đồng thời dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm nhiều dịch vụ tại điểm đến.

QR xuyên biên giới được VietinBank đẩy mạnh, mang giải pháp đến gần hơn với hộ kinh doanh. Ảnh: VNPAY.

Khi du khách Trung Quốc đến Việt Nam, họ có thể sử dụng ứng dụng Alipay quét mã VNPAY-QR để thanh toán tại nhà hàng, quán cà phê hay cửa hàng quà lưu niệm.

Sự phối hợp giữa VietinBank và VNPAY trong triển khai QR xuyên biên giới không chỉ mang đến phương thức thanh toán thuận tiện cho du khách quốc tế, mà còn mở ra cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận tệp khách hàng rộng hơn. Qua đó, điểm bán có thể nâng cao trải nghiệm thanh toán, gia tăng cơ hội bán hàng và chủ động thích ứng với xu hướng du lịch, tiêu dùng ngày càng kết nối toàn cầu.