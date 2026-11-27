Không phải điều chỉnh tờ khai cũ hay lập hồ sơ hoàn thuế riêng

Từ đầu năm 2026, một số hộ kinh doanh dự kiến doanh thu cả năm vượt mức 500 triệu đồng nên đã chủ động kê khai và nộp thuế phát sinh ngay trong quý I/2026. Tuy nhiên, khi chính sách mới điều chỉnh nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm, nhóm hộ có doanh thu thực tế cả năm không vượt quá ngưỡng này gặp vướng mắc trong việc xử lý khoản tiền thuế đã nộp vào ngân sách.

Giải đáp vấn đề này, Cục Thuế khẳng định hộ kinh doanh không phải thực hiện điều chỉnh đối với các tờ khai đã kê khai, nộp trước đây. Nghĩa vụ tài chính sẽ được xác định căn cứ trên tổng doanh thu thực tế của cả năm tại thời điểm hộ kinh doanh thực hiện quyết toán hoặc thông báo doanh thu theo quy định.

Đối với trường hợp doanh thu thực tế cả năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Toàn bộ số tiền thuế hộ kinh doanh đã trực tiếp nộp cũng như số thuế đã được sàn thương mại điện tử khấu trừ, nộp thay đều được xác định là số thuế nộp thừa.

Khi kết thúc năm, hộ kinh doanh thực hiện lập Mẫu số 01/TKN-CNKD để kê khai doanh thu thực tế của cả năm, đồng thời kê khai đầy đủ tổng số thuế đã nộp và số thuế đã được sàn thương mại điện tử khấu trừ, nộp thay. Ngay trên mẫu tờ khai này, người nộp thuế có thể tích chọn đề nghị hoàn trả khoản tiền thuế nộp thừa hoặc đề nghị bù trừ với các nghĩa vụ thuế khác theo quy định. Dựa trên hồ sơ khai thuế và hệ thống dữ liệu quản lý thuế, cơ quan Thuế sẽ xác định chính xác số thuế nộp thừa để thực hiện hoàn trả hoặc bù trừ theo yêu cầu. Hộ kinh doanh không phải lập và nộp thêm hồ sơ đề nghị hoàn thuế riêng trong trường hợp này.

Cộng gộp doanh thu mọi kênh bán hàng và không khấu trừ phí sàn

Để xác định chính xác nghĩa vụ tài chính cũng như số tiền thuế nộp thừa được hoàn trả, Cục Thuế lưu ý hộ kinh doanh phải tổng hợp đầy đủ doanh thu phát sinh từ tất cả các kênh bán hàng. Phạm vi tổng hợp bao gồm doanh thu từ cửa hàng trực tiếp, website, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, hoạt động livestream và các nguồn kinh doanh khác. Cơ quan quản lý nhấn mạnh ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng mỗi năm được tính chung cho toàn bộ hoạt động kinh doanh, không xác định riêng lẻ cho từng gian hàng, tài khoản hay nền tảng bán hàng.

Riêng đối với hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, doanh thu tính thuế không được xác định theo số tiền thực nhận về tài khoản sau khi đã trừ phí dịch vụ sàn, chi phí quảng cáo, hoa hồng tiếp thị liên kết và các khoản chi phí phát sinh khác. Doanh thu kê khai phải phản ánh đầy đủ giá trị bán hàng trước khi trừ các khoản phí này.

Để bảo đảm độ chính xác của số liệu khi kê khai cuối năm, hộ kinh doanh có thể đề nghị các sàn thương mại điện tử đã thực hiện khấu trừ, nộp thuế thay cung cấp đầy đủ thông tin về doanh thu và số thuế đã nộp thay. Đối với hoạt động bán hàng trực tiếp tại cửa hàng hoặc các kênh ngoài sàn, hộ kinh doanh cần thiết lập sổ sách theo dõi doanh thu chi tiết theo từng đơn hàng để kê khai đầy đủ. Bên cạnh đó, người nộp thuế cần lưu giữ đầy đủ dữ liệu đơn hàng, bảng đối soát, chứng từ thanh toán và thông tin số thuế đã được sàn khấu trừ, nộp thay, đồng thời chủ động đối chiếu số liệu giữa các kênh bán hàng để tránh bỏ sót doanh thu hoặc kê khai, nộp thuế trùng lặp.