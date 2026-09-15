Hộ kinh doanh có thể kê khai thuế trên Chatbot tại ứng dụng eTax Mobile

Theo Cục Thuế, đối tượng thực hiện là hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh. Hiện chức năng hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng. Một số trường hợp như tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỷ đồng và tờ khai 01/BĐS hiện chưa được hỗ trợ trên Chatbot, người nộp thuế thực hiện trên ứng dụng eTax.

Điểm đáng chú ý là người nộp thuế không nhất thiết phải ghi nhớ toàn bộ quy trình thao tác. Sau khi đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh và truy cập Trợ lý ảo, người nộp thuế có thể bắt đầu luồng kê khai bằng cách lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot, như “Tôi muốn kê khai hộ kinh doanh”, “Tôi là cá nhân kinh doanh muốn kê khai thuế”…

Từ đó, Chatbot lần lượt hỗ trợ người nộp thuế cung cấp các thông tin cần thiết như doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh, doanh thu tính thuế… Hệ thống đồng thời hiển thị số thuế GTGT, thuế TNCN tạm tính để người nộp thuế kiểm tra và điều chỉnh trước khi tiếp tục.

Không chỉ hỗ trợ nhập thông tin, luồng kê khai trên Chatbot còn được thiết kế để xử lý những nội dung phát sinh trong quá trình kê khai. Tùy trường hợp, hệ thống hỗ trợ lựa chọn kỳ kê khai, nhóm ngành nghề, doanh thu GTGT và doanh thu TNCN; đồng thời đưa ra các thông tin tính thuế để người nộp thuế kiểm tra trước khi xác nhận.

Đặc biệt, với lần đầu kê khai hộ kinh doanh, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nếu chưa có dữ liệu, gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin được hệ thống tổng hợp để người nộp thuế kiểm tra, có thể kết xuất thông tin, xem tờ khai dưới dạng PDF và thực hiện nộp tờ khai, xác nhận OTP để hoàn tất.

Cục Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ, chính xác các thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm kinh doanh và các khoản thuế, phí phát sinh trước khi thực hiện kê khai. Người nộp thuế có thể tham khảo infographic hướng dẫn kèm theo để thực hiện từng bước trên eTax Mobile.