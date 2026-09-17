Hộ kinh doanh có thể kê khai thuế qua Chatbot trên ứng dụng eTax Mobile

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Theo Cục Thuế, việc tích hợp tiện ích kê khai thuế bằng Chatbot nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của ngành Thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm và từng bước đưa các dịch vụ thuế điện tử đến gần hơn với người dân, hộ kinh doanh. Đối tượng thực hiện tính năng này là các hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh.

Hiện tại, hệ thống Chatbot hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỉ đồng. Trong khi đó, một số trường hợp như tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỉ đồng và tờ khai 01/BĐS hiện chưa được hỗ trợ trên Chatbot, người nộp thuế sẽ thực hiện các thủ tục này trên ứng dụng eTax.

Điểm đáng chú ý là người nộp thuế không nhất thiết phải ghi nhớ toàn bộ quy trình thao tác phức tạp. Sau khi đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh và truy cập vào Trợ lý ảo, người dùng có thể bắt đầu luồng kê khai bằng cách lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot, ví dụ như “Tôi muốn kê khai HKD”, “Tôi là CNKD muốn kê khai thuế”…

Ngay sau đó, Chatbot sẽ lần lượt hướng dẫn người nộp thuế cung cấp các thông tin cần thiết như doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh, doanh thu tính thuế. Đồng thời, hệ thống sẽ hiển thị số thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tạm tính để người nộp thuế kiểm tra và điều chỉnh trước khi tiếp tục các bước tiếp theo.

Bên cạnh việc hỗ trợ nhập thông tin, luồng kê khai trên Chatbot còn được thiết kế để xử lý những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp, hệ thống hỗ trợ lựa chọn kỳ kê khai, nhóm ngành nghề, doanh thu GTGT và doanh thu TNCN, đồng thời đưa ra các thông tin tính thuế để người nộp thuế kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xác nhận.

Đặc biệt, đối với những trường hợp lần đầu kê khai hộ kinh doanh, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nếu chưa có dữ liệu, bao gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin sẽ được hệ thống tổng hợp để người nộp thuế kiểm tra. Người dùng có thể kết xuất thông tin, xem tờ khai dưới dạng PDF và thực hiện nộp tờ khai cùng việc xác nhận mã OTP để hoàn tất quy trình.

Với cách tiếp cận “Chatbot hướng dẫn - người nộp thuế chủ động cung cấp, kiểm tra và xác nhận thông tin”, chức năng mới góp phần giảm bớt thao tác, tăng tính trực quan trong quá trình kê khai.

Cục Thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ và chính xác các thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm kinh doanh cùng các khoản thuế, phí phát sinh trước khi thực hiện kê khai.