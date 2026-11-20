Theo Luật Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ được Quốc hội thông qua sáng nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được áp dụng các chính sách đặc thù.Kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;

Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Được miễn phí thẩm định, lệ phí cấp lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

(Ảnh minh họa)

Được tiếp tục sử dụng giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, chấp thuận còn hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh đã cấp cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trước khi chuyển đổi trong trường hợp không thay đổi điều kiện kinh doanh thực tế; được miễn phí, lệ phí cấp đổi tên chủ thể trên giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác nhận, chấp thuận;

Được áp dụng cơ chế kê khai, nộp thuế, chế độ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ; các biểu mẫu, báo cáo tối giản của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Sau thời hạn này, doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán và nghĩa vụ thuế theo quy mô tương ứng của doanh nghiệp;

Được hướng dẫn miễn phí, đưa ra cảnh báo về mức độ tuân thủ pháp luật trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

Được miễn phí sử dụng các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung và được hỗ trợ chi phí sử dụng các giải pháp số phục vụ quản trị, vận hành và thương mại điện tử;

Được hỗ trợ chi phí dịch vụ kế toán trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

Hỗ trợ tuân thủ nghĩa vụ bảo hiểm cho người lao động: Được áp dụng phương thức, quy trình, thủ tục đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động phù hợp với đặc thù chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp và được áp dụng cơ chế tích hợp, liên thông trong thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; Được giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp trong thời gian 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu từ kết quả kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

Đáng chú ý, doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu lựa chọn hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá nhân làm chủ sở hữu và đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ thì được áp dụng các quy định.

Cụ thể, không bắt buộc phải có Chủ tịch công ty. Chủ sở hữu công ty có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và được quy định tại Điều lệ của công ty;

Không bắt buộc phải có kế toán trưởng, chủ doanh nghiệp có thể trực tiếp làm hoặc bố trí người có quan hệ gia đình theo quy định của Luật Doanh nghiệp làm kế toán hoặc bố trí người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong doanh nghiệp hoặc thuê dịch vụ làm kế toán theo quy định của pháp luật phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

Được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật này. Theo đó, doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng hoặc theo mức điều chỉnh của Chính phủ trong từng thời kỳ được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chính sách quy định tại khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14, khoản 1 Điều 15 của Luật này với tỷ lệ, mức hỗ trợ cao hơn doanh nghiệp nhỏ và vừa khác phù hợp với nhu cầu sau chuyển đổi;

Được hưởng chính sách, chương trình tài chính toàn diện theo quy định của pháp luật;

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.