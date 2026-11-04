Hộ kinh doanh bánh Trung thu ở Chi Lăng được hỗ trợ 171,5 triệu đồng

Sở Công Thương tỉnh An Giang nghiệm thu đề án khuyến công địa phương tại hộ kinh doanh Cô Loan.

Các loại máy móc được nghiệm thu.

Ngày 4/11, Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công địa phương năm 2026 tại hộ kinh doanh Cô Loan.

Theo đề án, hộ kinh doanh đầu tư 10 máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất bánh Trung thu, bánh mì ngọt và các loại bánh khác. Các thiết bị gồm máy cán bột, máy trộn bột, máy định hình bánh Trung thu, máy ép miệng và đóng date, lò nướng, máy đánh trứng, tủ bột, tủ hấp cùng các thiết bị phụ trợ.

Tổng giá trị máy móc, thiết bị đầu tư theo hồ sơ nghiệm thu là 343 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận hộ kinh doanh đã đầu tư đủ số lượng máy móc, thiết bị theo đề án. Đoàn thống nhất nghiệm thu và đề nghị hỗ trợ 171,5 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2026.