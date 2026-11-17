Hỏi:

Tôi là chủ hộ kinh doanh tại Hà Nội, hiện đang hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên sàn giao dịch thương mại điện tử quốc tế Etsy với mô hình cụ thể như sau:

Tranh canvas in theo yêu cầu. Khi có đơn hàng từ người mua ở nước ngoài trên sàn Etsy, tôi đặt nhà cung cấp dịch vụ in ấn ở nước ngoài (Printify) tiến hành in và giao hàng trực tiếp đến tay người mua. Hàng hóa được sản xuất, in ấn và giao nhận hoàn toàn ở nước ngoài, không xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam và không làm thủ tục hải quan tại Việt Nam. Tiền mua hàng được người mua thanh toán qua sàn và sàn chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của tôi tại Việt Nam.

Hộ kinh doanh thuộc diện nộp thuế theo phương pháp kê khai (hoặc tỷ lệ %) với bậc doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi: Với mô hình kinh doanh tranh canvas in và giao nhận hoàn toàn ở nước ngoài (thông qua đơn vị thứ ba tại nước ngoài như Printify, không xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam, không có tờ khai hải quan xuất khẩu), hoạt động này có thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Việt Nam hay không? Trường hợp vẫn phải nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu đối với hộ kinh doanh, mức tỷ lệ % thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động phân phối, cung cấp hàng hóa này là bao nhiêu phần trăm (%) theo quy định pháp luật hiện hành?

Trả lời:

Thuế cơ sở 6 Thành phố Hà Nội hướng dẫn như sau:

- Căn cứ Điều 3 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

- Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội quy định:

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài của công ty cho thuê tài chính được vận chuyển thẳng vào khu phi thuế quan để cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê tài chính. …”

- Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 9 Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội quy định:

“Điều 9. Thuế suất

1. Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm: hàng hóa từ Việt Nam bán cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; hàng hóa từ nội địa Việt Nam bán cho tổ chức trong khu phi thuế quan và được tiêu dùng trong khu phi thuế quan phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất xuất khẩu; hàng hóa đã bán tại khu vực cách ly cho cá nhân (người nước ngoài hoặc người Việt Nam) đã làm thủ tục xuất cảnh; hàng hóa đã bán tại cửa hàng miễn thuế; hàng hóa xuất khẩu tại chỗ; …”

Căn cứ các quy định nêu trên, Thuế cơ sở 6 Thành phố Hà Nội cho rằng: Trường hợp Ông/Bà đặt nhà cung cấp dịch vụ in ấn ở nước ngoài (Printify) tiến hành in và giao hàng trực tiếp đến tay người mua. Hàng hóa được sản xuất, in ấn và giao nhận toàn bộ ở nước ngoài, không xuất phát từ lãnh thổ Việt Nam và không làm thủ tục hải quan tại Việt Nam. Như vậy, hàng hóa không được sản xuất, lưu thông và tiêu dùng tại Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Đề nghị Ông/Bà căn cứ tình hình thực tế, nghiên cứu các văn bản pháp luật về thuế, đối chiếu với các quy định pháp luật trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.