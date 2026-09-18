Hộ kinh doanh bán dịch vụ qua sàn nước ngoài có phải nộp thuế thay?

Bà N.T.H. (Đà Nẵng) cho biết, hộ kinh doanh của bà cung cấp dịch vụ trải nghiệm chế tác, hoàn thiện các công đoạn lồng đèn tre thủ công và dịch vụ trải nghiệm pha chế cà phê. Các dịch vụ này được bán cho khách nước ngoài thông qua một số sàn thương mại điện tử như GetYourGuide, Viator, Klook, Airbnb.

Theo bà H., qua tìm hiểu quy định về quản lý thuế, hộ kinh doanh không thuộc đối tượng đăng ký mã số thuế để khai, nộp thay thuế cho nhà thầu nước ngoài như doanh nghiệp, tổ chức. Tuy nhiên, trên trang dịch vụ công, hộ kinh doanh cũng không thực hiện được thủ tục kê khai và cấp mã số thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài.

Do đó, bà H. đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn trường hợp hộ kinh doanh có phải đăng ký mã số thuế nộp thay để khai thuế, nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài hay không?

Hộ kinh doanh cung cấp dịch vụ cho khách nước ngoài qua sàn thương mại điện tử băn khoăn có phải đăng ký mã số thuế để khai, nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài hay không. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 7 TP Đà Nẵng dẫn quy định tại Nghị định 252/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Theo đó, tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay số thuế của nhà cung cấp nước ngoài theo quy định.

Đối với nhà cung cấp nước ngoài có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và phát sinh doanh thu tại Việt Nam, Nghị định 252/2026 quy định nhà cung cấp phải đăng ký, khai và nộp thuế tại Việt Nam, trừ trường hợp nghĩa vụ thuế đối với toàn bộ doanh thu phát sinh tại Việt Nam đã được khấu trừ, nộp thay theo quy định.

Thông tư 89/2026/TT-BTC quy định nhà cung cấp nước ngoài có thể trực tiếp khai, nộp thuế tại Việt Nam hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục thuế theo quy định.

Đáng chú ý, Thông tư 90/2026/TT-BTC quy định tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT thực hiện khấu trừ và nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 7 TP Đà Nẵng cho biết hộ kinh doanh không phải là tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Do đó, hộ kinh doanh không thuộc trường hợp phải đăng ký thuế để thực hiện kê khai, nộp thay thuế cho nhà cung cấp nước ngoài.

Theo cơ quan thuế, nhà cung cấp nước ngoài có trách nhiệm đăng ký, khai và nộp thuế tại Việt Nam đối với doanh thu phát sinh tại Việt Nam, trừ trường hợp nghĩa vụ thuế đã được khấu trừ, nộp thay theo quy định.