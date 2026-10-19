Ho kéo dài, đi khám tai mũi họng phát hiện ung thư phổi

Ho kéo dài không nên coi thường

Ho là một trong triệu chứng phổ biến xuất phát từ các bệnh lý đường hô hấp trên như: Viêm mũi dị ứng, viêm xoang, viêm họng hoặc chảy dịch mũi sau.

Tuy nhiên, khi đối mặt với tình trạng ho kéo dài, người bệnh không nên chỉ nghĩ tới những bệnh lý tai mũi họng đơn thuần.

Gần đây, tại Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, bệnh nhân nữ tên T. (69 tuổi) đến khám vì ho dai dẳng nhiều tháng. Cô cho biết đã thăm khám và điều trị tại nhiều nơi nhưng triệu chứng không cải thiện rõ.

Bệnh nhân được BS. CKI Mai Huỳnh Lạc, Chuyên khoa Tai Mũi Họng, thăm khám và ghi nhận tình trạng viêm họng cấp, viêm mũi dị ứng.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung điều trị các bệnh lý đường hô hấp trên, bác sĩ Huỳnh Lạc tiếp tục thực hiện nội soi tai mũi họng, đồng thời chỉ định bệnh nhân làm thêm X-quang ngực nhằm tìm kiếm thêm các nguyên nhân khác của tình trạng ho kéo dài, tránh bỏ sót bệnh lý.

Kết quả X-quang của bệnh nhân sau đó phát hiện có bất thường tại vùng phổi phải.

Thêm một bước kiểm tra, thêm một cơ hội phát hiện bệnh

Nghi ngờ bệnh nhân có bệnh lý phổi nghiêm trọng, bác sĩ Huỳnh Lạc đã hội chẩn chuyên môn cùng ThS. BS Trần Thị Thúy Tường – Chuyên khoa Hô hấp, PKĐK Ngọc Minh, Giảng viên Bộ môn Nội – hô hấp, Đại Học Y Dược TPHCM. Bệnh nhân sau đó được chuyển khám chuyên khoa Hô hấp để tiếp tục đánh giá chuyên sâu hơn.

Tiếp nhận bệnh nhân, ThS. BS Trần Thị Thúy Tường chỉ định chụp cắt lớp vi tính (MSCT) ngực có tiêm thuốc cản quang. Đây là phương pháp chẩn đoán hình ảnh hiện đại, có thể phát hiện các tổn thương có kích thước nhỏ từ 1 – 2 mm.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ghi nhận một tổn thương khoảng 19 mm tại thùy trên phổi phải, bờ tua gai, có co kéo, kèm nhiều hạch vùng rốn phổi và trung thất có dấu hiệu bất thường.

Kết quả sinh thiết của bệnh nhân sau đó kết luận khối u có thế bào ung thư ác tính (Carcinôm).

Trường hợp của cô Thi T. trên đây là minh chứng rõ ràng lợi ích to lớn khi bệnh nhân được thăm khám tại một đơn vị y tế có liên chuyên khoa. Việc tư vấn đánh giá người bệnh một cách toàn diện, phối hợp giữa các chuyên khoa khi cần thiết giúp phát hiện sớm hoặc hạn chế các nguy cơ bỏ sót bệnh lý, từ đó xây dựng định hướng điều trị phù hợp hơn.

Ho kéo dài có thể xuất phát từ những nguyên nhân nào?

Triệu chứng ho kéo dài không chỉ xuất phát từ đường hô hấp trên (Tai, mũi họng). Nguyên nhân còn có thể xuất phát ở nhiều cơ quan khác nhau:

- Đường hô hấp trên (Tai Mũi Họng): Viêm mũi dị ứng, viêm xoang, chảy dịch mũi sau, viêm họng…

- Đường hô hấp dưới (Phổi): Hen phế quản, COPD, nhiễm trùng, tổn thương phổi và các bệnh lý phế quản – phổi khác.

- Đường tiêu hóa: Đặc biệt là trào ngược dạ dày – thực quản, có thể gây ho kéo dài dù triệu chứng tiêu hóa không rõ ràng.

Vì vậy, khi người bệnh ho kéo dài, tái diễn hoặc không đáp ứng với điều trị thông thường, đặc biệt ở người lớn tuổi, người hút thuốc hoặc người có yếu tố nguy cơ bệnh phổi, … đừng chỉ tiếp tục sử dụng thuốc điều trị triệu chứng. Người dân hãy chủ động đi khám và trao đổi với bác sĩ chuyên khoa để được đánh giá đầy đủ và chính xác hơn.

Đôi khi chỉ một bước kiểm tra thêm có thể giúp phát hiện một vấn đề sức khỏe mà chúng ta không ngờ tới.