Việc nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) đã hoàn thành hơn 98% khối lượng.

Tại công trường hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ), không khí thi công vẫn khẩn trương. Các tổ công nhân tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện những phần việc còn lại, từ trồng cỏ gia cố mái đập đến hoàn thiện hệ thống giao thông và nhà vận hành.

Ông Lê Quốc Hưng, cán bộ Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đến nay dự án đã hoàn thành hơn 98% khối lượng. Hiện chỉ còn chờ thời tiết tạnh ráo để thảm mặt đường tuyến đập chính dài khoảng 1km, phấn đấu hoàn thành công trình trong tháng 12/2026.

Đang cùng tổ công nhân thực hiện công việc trồng cỏ trên triền đập, bà Đặng Thị Hồng (xã Cẩm Duệ) không giấu được niềm tự hào khi được góp sức tu bổ công trình đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân Hà Tĩnh.

Bà Hồng kể, gần 50 năm trước, khi hồ Kẻ Gỗ được xây dựng, người dân từ nhiều địa phương trong tỉnh đã "cơm đùm cơm nắm", hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước để góp công xây dựng hồ. Thời điểm đó, máy móc, thiết bị còn thiếu thốn, phần lớn công việc phải thực hiện thủ công nên rất vất vả. Tuy nhiên, không khí lao động luôn sôi nổi, người dân khắp nơi cùng chung sức vì một công trình phục vụ sản xuất và đời sống.

"Ngày trước, chúng tôi góp sức xây dựng hồ, nay lại có mặt ở đây để tu bổ, nâng cấp công trình. Được tiếp tục góp một phần công sức, tôi rất tự hào", bà Hồng chia sẻ.

Dự án nâng cấp, sửa chữa hồ Kẻ Gỗ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường triển khai, tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2024. Theo kế hoạch ban đầu, công trình có thời gian thi công 18 tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, tiến độ được điều chỉnh, gia hạn đến cuối tháng 10/2026.

Đến nay, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Các hạng mục bê tông tường thượng lưu, sân trước, trụ biên, dốc nước, bể tiêu năng và sân sau bể tiêu năng đã hoàn thành. Nhà thầu đang tiếp tục thi công tấm lát mái và gia cố, trồng cỏ trong khung bê tông.

Hạng mục tràn xả lũ xây dựng mới đã hoàn thành khối lượng thi công.

Nhà vận hành tràn cơ bản hoàn thành. Hệ thống cầu giao thông qua tràn đã hoàn thành.

Tại tràn Dốc Miếu, khối lượng thi công đạt khoảng 99%. Các hạng mục thủy công, cơ khí cơ bản hoàn thành, bảo đảm điều kiện vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Nhà thầu đang tháo dỡ cầu tạm.

Hồ Kẻ Gỗ được xây dựng từ năm 1976, có dung tích 345 triệu m³, là một trong những công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất của Hà Tĩnh. Công trình không chỉ cung cấp nước tưới cho hàng chục nghìn hecta đất nông nghiệp mà còn đảm nhiệm nhiệm vụ cắt, giảm lũ cho vùng hạ du, cấp nước sinh hoạt và duy trì môi trường sinh thái.

Sau gần 50 năm vận hành, dù đã nhiều lần được nâng cấp, sửa chữa, một số hạng mục của hồ vẫn xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ. Việc đầu tư nâng cấp lần này vì thế có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an toàn công trình, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và đáp ứng yêu cầu khai thác lâu dài.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao khả năng phòng lũ của hồ Kẻ Gỗ, ngăn lũ từ bên ngoài vào khu vực các xã, phường thuộc TP Hà Tĩnh cũ; hỗ trợ tiêu úng cho khoảng 16.500ha đất nông nghiệp, khu dân cư vùng hạ du, đồng thời cải thiện môi trường, sinh thái trong khu vực.