Hồ Hương Điền tăng dần lưu lượng xả, cảnh báo vùng hạ du

Ngày 22-9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết hồ chứa qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, khoảng 250-500m³/s, nhằm chủ động đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du.

Huế yêu cầu hồ Hương Điền tăng xả trước đợt mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22-9, TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ trên 180mm. Ngày 23-9, mưa to và dông tiếp diễn, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm.

Lúc 10h ngày 22-9, mực nước hồ Hương Điền ở mức +55,31m, trong khi mực nước dâng bình thường là +58m. Lưu lượng nước về hồ 331m³/s và lưu lượng về hạ du 182m³/s.

Theo lệnh vận hành, lưu lượng xả được điều chỉnh tùy tình hình thực tế, tăng dần từ 16h ngày 22-9; trong đó lưu lượng qua tuabin khoảng 182m³/s. Việc tăng xả được yêu cầu thực hiện tránh đột biến, hạn chế ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Công ty CP Thủy điện Hương Điền được yêu cầu tổ chức thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho người dân vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ và mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc để chủ động ứng phó nguy cơ ngập lụt.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế cũng yêu cầu các địa phương vùng hạ du hồ Hương Điền nghiêm cấm hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá trên sông, hói, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; đồng thời thông báo để người dân chủ động phòng tránh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Huế tổ chức trực ban, vận hành hệ thống cửa đập, cống, đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du.

Trước đó, ngày 21-9, Công ty CP Thủy điện Miền Trung thông báo điều chỉnh lưu lượng điều tiết hồ A Lưới, tăng dần và có thể đạt 1.800m³/s nhằm hạ mực nước, tạo dung tích phòng lũ. Công ty CP Thủy điện Trường Phú cũng điều chỉnh vận hành hồ A Lin 3 với lưu lượng tăng dần, có thể lên đến 1.200m³/s.