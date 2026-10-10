Hồ Hoàn Kiếm sôi động với trải nghiệm thể thao cộng đồng

Sau lễ phát động, các hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân.

Khu vực bộ môn cầu mây nhận được sự quan tâm của người dân.

Không khí hào hứng tại khu vực tổ chức góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của việc rèn luyện thể chất đối với sức khỏe mỗi người.

Du khách nước ngoài trải nghiệm bộ môn cầu mây cùng các tuyển thủ mới giành Huy chương vàng ASIAD 20.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng người dân tham gia các hoạt động.

Các hoạt động vận động thể chất mang đến cơ hội giao lưu, kết nối, khuyến khích người dân hình thành thói quen tập luyện thường xuyên.

Từ những hoạt động tập thể, tinh thần thể thao được lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, tích cực.

Các bộ môn thể thao dân tộc thiểu số cũng thu hút nhiều người dân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Phong trào thể dục, thể thao quần chúng hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần và chất lượng cuộc sống của người dân.

Việc lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, thể trạng và điều kiện sinh hoạt giúp mỗi người duy trì việc tập luyện lâu dài.

Những hoạt động hưởng ứng sau lễ phát động góp phần đưa thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” đến gần hơn với cộng đồng.

Với các hoạt động biểu diễn thể thao, chạy bộ, đi bộ đồng hành, giao lưu vận động viên và trải nghiệm các môn thể thao, sự kiện góp phần cụ thể hóa Lời kêu gọi “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, hướng tới hình thành thói quen vận động trong mỗi gia đình và cộng đồng.

Hoạt động khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước: Lấy người dân làm trung tâm, coi sức khỏe, thể lực của Nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng cốt lõi để xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong 2 ngày 10 và 11-10, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành không gian trải nghiệm thể thao cộng đồng với các hoạt động biểu diễn, hướng dẫn kỹ thuật cơ bản, giao lưu giữa vận động viên, huấn luyện viên với người dân và giới thiệu nhiều hình thức vận động phù hợp với các lứa tuổi.

Thông qua các buổi giao lưu, người dân cũng có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ về hành trình tập luyện, thi đấu, những nỗ lực vượt qua khó khăn và kinh nghiệm chinh phục các đấu trường quốc tế của vận động viên.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, chương trình tiếp tục khẳng định định hướng lấy người dân làm trung tâm của phong trào thể dục, thể thao.

Đồng thời, thời lan tỏa lời kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.