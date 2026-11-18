Mới đây, ca sĩ Phúc Tiệp và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình chuẩn bị liveshow The Gentleman, đánh dấu 25 năm hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Theo đó, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn liveshow, đồng thời tham gia sản xuất EP gồm 3 ca khúc của Phúc Tiệp. Nam nhạc sĩ cho biết cả hai có mối gắn bó từ thời học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng có nền tảng âm nhạc và nhiều trải nghiệm chung.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đảm nhận vai trò tổng đạo diễn liveshow “The Gentleman” của Phúc Tiệp.

Tuy nhiên, quá trình hợp tác không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khi thực hiện ca khúc Tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy, hai người từng tranh luận khá quyết liệt chỉ vì 3 nốt nhạc. Ê-kíp phải trao đổi, kiểm chứng lại tài liệu trước khi thống nhất cách thể hiện theo đúng văn bản của tác giả.

Phúc Tiệp hài hước cho biết anh và Hồ Hoài Anh “chưa bao giờ ngừng cãi nhau”. Không chỉ riêng Tình ca, quá trình thực hiện EP cũng đặt ra nhiều thử thách khi Phúc Tiệp muốn thay đổi phong cách âm nhạc vốn đã quen thuộc với khán giả.

Nam ca sĩ cho biết giọng hát của anh nhiều năm qua thường mang màu sắc hào sảng, vang và khỏe khoắn. Tuy nhiên, anh muốn thử sức với cách hát mềm mại, bay bổng, nhẹ nhàng hơn mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

“Tôi đề nghị anh Hoài Anh sáng tác một ca khúc khiến mình phải bước ra khỏi hình ảnh quen thuộc, thậm chí không giống Phúc Tiệp trước đây. Ban đầu, anh Hoài Anh cũng khá đau đầu với yêu cầu này”, nam ca sĩ chia sẻ.

Hồ Hoài Anh cho biết anh vui khi thấy người bạn quyết tâm thực hiện dự án. Theo nhạc sĩ, với một chương trình lớn, nếu nghệ sĩ không thực sự quyết tâm thì ê-kíp cũng khó có thể triển khai. Việc Phúc Tiệp tự tin mình đã đạt đến độ “chín” về nghề nghiệp là điểm tựa quan trọng để những người đồng hành cùng thực hiện dự án.

Nam nhạc sĩ kỳ vọng liveshow lần này có thể mở ra cách làm mới cho nghệ sĩ thính phòng. Theo anh, những giọng ca được đào tạo bài bản về thanh nhạc hoàn toàn có thể kết hợp với các nhà sản xuất quen thuộc với Pop và âm nhạc trẻ để tạo ra sản phẩm gần gũi hơn với công chúng.

Từng bị chê không có khả năng theo nghề hát

Đằng sau hành trình 25 năm theo đuổi âm nhạc của Phúc Tiệp là những năm tháng không ít khó khăn. Tại buổi gặp gỡ báo chí, giảng viên Lan Anh kể lại thời điểm anh mới học hết lớp 12, tìm đến nhờ cô dạy thanh nhạc để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước đó, Phúc Tiệp từng học với một giáo viên khác khoảng 5-7 ngày nhưng bị nhận xét không có khả năng theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, được khuyên nên chuyển hướng nghề nghiệp.

Phúc Tiệp cũng chia sẻ anh từng đi thi và đạt 3 điểm môn hát, các môn thẩm âm và những phần thi khác cũng không đủ điểm, tổng điểm còn thiếu khoảng 10 điểm. Sau đó, anh tìm đến học cô Lan Anh với mong muốn được thi lại. Nghe anh hát, cô nhận thấy học trò có khả năng nên quyết định nhận hướng dẫn.

Ca sĩ Phúc Tiệp chia sẻ biết ơn cô Lan Anh vì đã tin tưởng, động viên.

Trong khoảng 8 tháng học tập, Phúc Tiệp được nhận xét là người chăm chỉ, ham học hỏi và tiến bộ rõ rệt. Nhà cách xa nơi ở của cô giáo, anh thường đạp xe hàng chục cây số đến học nhưng chưa bao giờ nản chí.

Nhận thấy học trò có tố chất, giảng viên Lan Anh động viên anh lên Hà Nội để theo học các thầy cô tại Nhạc viện, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh. Phúc Tiệp sau đó thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đạt điểm cao, là một trong những thủ khoa đầu vào.

Nhìn lại hành trình của học trò sau 25 năm, giảng viên Lan Anh bày tỏ niềm tự hào khi người học trò năm nào đã trở thành đồng nghiệp, người bạn và người em của mình.

Về phần mình, Phúc Tiệp cho biết anh luôn biết ơn người thầy đã tin tưởng, động viên mình trong thời điểm khó khăn nhất. Anh xem những thất bại đầu đời là một phần quan trọng giúp bản thân kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc.

Mất 19 năm để thực hiện liveshow riêng

Ý định tổ chức một đêm nhạc riêng của Phúc Tiệp xuất hiện từ năm 2007, sau khi anh tham gia cuộc thi Sao Mai toàn quốc. Khi ấy, nam ca sĩ tìm đến NSND Quang Thọ để hỏi ý kiến về việc làm CD và liveshow. Người thầy chỉ hỏi anh: “Thế đã thấy chín chưa?”.

Câu hỏi ấy được Phúc Tiệp ghi nhớ suốt 19 năm. Đến hiện tại, khi chuẩn bị liveshow The Gentleman, anh mới cảm thấy bản thân đủ trải nghiệm, bản lĩnh và trưởng thành để thực hiện mong muốn này.

Ban đầu, nam ca sĩ dự định tổ chức một đêm nhạc giao hưởng bởi đây là không gian âm nhạc gắn bó với chuyên môn và sở trường của anh. Tuy nhiên, sau nhiều năm cân nhắc, Phúc Tiệp quyết định lựa chọn bán cổ điển (semi-classic) để tạo dấu ấn riêng.

Liveshow “The Gentleman” sẽ diễn ra tối 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm.

The Gentleman sẽ diễn ra tối 6/12 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của NSND Quang Thọ, Bằng Kiều, Đào Tố Loan, Bảo Trâm Idol cùng các thế hệ học trò của Phúc Tiệp như Dương Trường Giang, Trần Tùng Anh, nghệ sĩ Opera Trường Linh và Phương Thủy.

Trong đó, sự xuất hiện của NSND Quang Thọ mang ý nghĩa đặc biệt với Phúc Tiệp bởi đây là người thầy từng đặt câu hỏi khiến anh suy nghĩ suốt gần hai thập kỷ về sự trưởng thành trong nghề nghiệp.

Phúc Tiệp và Bảo Trâm Idol dự kiến song ca ca khúc Ai mang mùa thu đi do Hồ Hoài Anh sáng tác. Nam ca sĩ cũng kết hợp với Đào Tố Loan trong một tác phẩm nổi tiếng được làm mới bằng bản phối giao thoa giữa Pop và semi-classic.

Trước liveshow, Phúc Tiệp phát hành EP gồm 3 tác phẩm, trong đó có hai MV Ai mang mùa thu đi và Tình ca. Nam ca sĩ cho biết đây là dấu mốc nhìn lại hành trình 25 năm hoạt động nghệ thuật.