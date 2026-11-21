Chương trình đưa công chúng qua nhiều lát cắt văn hóa, từ huyền tích nguồn cội, lịch sử Thăng Long – Hà Nội đến tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, phố nghề và làng nghề truyền thống.

Hình ảnh múa rồng đẹp mắt và hào hùng tại Hồ Gươm

Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, những câu chuyện văn hóa được kể bằng nhiều loại hình nghệ thuật, tạo nên hành trình vừa hào hùng, sâu lắng, vừa trẻ trung, sinh động.

Sân khấu mở giữa không gian di sản

Mở đầu chương trình là lời chúc văn của NSND Quốc Chiêm với những trích đoạn “Chiếu dời đô” của vua Lý Công Uẩn. Tiếp đó, tiếng trống hội của hàng trăm nữ nghệ nhân Thanh Trì hòa cùng ca khúc “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” qua phần thể hiện của nhóm Oplus, tạo không khí hào sảng giữa lòng Thủ đô.

Những huyền tích “Con Rồng cháu Tiên”, “Thánh Gióng”, “Sơn Tinh – Thủy Tinh” được tái hiện qua sự kết hợp giữa xiếc, võ thuật, múa rối và nghệ thuật dân gian. Đặc biệt, trường đoạn vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, ban “Chiếu dời đô” là điểm nhấn, gợi lại dấu mốc lịch sử năm 1010.

Qua bàn tay của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, những câu chuyện văn hóa được kể bằng nhiều loại hình nghệ thuật, tạo nên hành trình vừa hào hùng, sâu lắng, vừa trẻ trung, sinh động

Bản sắc Thăng Long – Hà Nội còn được khắc họa qua tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, nghi thức rước Thăng Long Tứ Trấn, truyền thống khoa bảng và các loại hình nghệ thuật như Ca trù, Xẩm, Chèo Tàu, múa Bồng, cồng chiêng Mường. Sự hiện diện của các nghệ nhân trực tiếp thực hành di sản giúp những giá trị truyền thống hiện lên sống động, gần gũi.

Không gian chương trình còn mở rộng ra các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm với những đoàn rước, hoạt động giới thiệu làng nghề và sản phẩm thủ công. Gốm Bát Tràng, tranh Hàng Trống, tò he, đồ cói Phượng Dực, chuồn tre Tây Phương, hương Quảng Phú Cầu, lụa Vạn Phúc, áo dài Trạch Xá cùng sắc hoa Nhật Tân, Tây Tựu… góp phần tái hiện nét duyên của đất kinh kỳ.

Từ hình ảnh Hà Nội xưa, chương trình đưa người xem trở lại với nhịp sống một Thủ đô trẻ trung, năng động. Quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những giá trị văn hóa được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục làm mới qua các thế hệ.

Tái hiện cảnh "Rời đô" từ Hoa Lư về Thăng Long

Hơn 3.000 người cùng kể chuyện văn hóa Thăng Long

Điểm nhấn về quy mô là sân khấu chính dài khoảng 200m, với hình tượng đôi rồng lấy cảm hứng từ mỹ thuật thời Lý, tổng chiều dài khoảng 70m, mỗi con dài hơn 30m, cao khoảng 10m. Tuyến diễu hành dài khoảng 1,7km nối dài không gian biểu diễn ra các tuyến phố quanh hồ.

Hơn 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên và người dân từ nhiều địa phương tham gia chương trình, trong đó các khối diễu hành di sản có khoảng 2.300 người đến từ 48 xã, phường. Theo kế hoạch, các hoạt động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong hai ngày 21 và 22.11 dự kiến đón hơn 30.000 lượt người.

Để kết nối nhiều lớp nội dung và loại hình nghệ thuật trong một tổng thể, Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đã khai thác không gian di sản như một phần của câu chuyện nghệ thuật.

Xiếc, múa rối, võ thuật được đan xen với hát văn, Ca trù, Xẩm, Chèo Tàu, múa Bồng, đồng thời kết hợp thời trang và âm nhạc đương đại. Không chỉ tạo dấu ấn ở quy mô sân khấu, chương trình còn cho thấy nỗ lực kết nối các nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản với lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp.

Để kết nối nhiều lớp nội dung và loại hình nghệ thuật trong một tổng thể, Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường đã khai thác không gian di sản như một phần của câu chuyện nghệ thuật

Ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, cho rằng những người làm nghệ thuật có trách nhiệm tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa. Cô đánh giá cao sự am hiểu văn hóa và khả năng tổ chức tổng thể của Tổng đạo diễn Hoàng Công Cường, đặc biệt trong cách kết hợp âm nhạc, ánh sáng và các yếu tố sân khấu.

Ở góc độ người đảm nhiệm lời bình, NSND Lê Chức chia sẻ chương trình mang đến cho ông cảm xúc đặc biệt khi ngày 24.11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam. Ông ví không gian biểu diễn bên hồ Hoàn Kiếm như “một bức tranh đẹp được đặt trang trọng trong một chiếc khung xứng tầm”, đồng thời nhấn mạnh sự sáng tạo trong dàn dựng cần đi cùng tinh thần và giá trị văn hóa của nội dung.

Các nghệ sĩ Thủ đô diễu hành bên Hồ Gươm

Với khán giả, chương trình mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Khán giả Ngọc Oanh, đến từ Bắc Ninh, ấn tượng với những đại cảnh lịch sử và sự hội tụ của các loại hình nghệ thuật, sản phẩm làng nghề.

Trong khi đó, Lò Minh Tú, đến từ Hà Giang, xúc động trước sự hiện diện của các sắc màu văn hóa vùng miền, đặc biệt là khoảnh khắc hàng trăm nghệ sĩ và người dân nắm tay nhau, kết thành vòng tròn lớn quanh hồ Hoàn Kiếm.

“Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng sợi dây gắn kết bền chặt của hai tiếng đồng bào”, Lò Minh Tú chia sẻ.

Với cách dàn dựng kết hợp nhiều chất liệu nghệ thuật và mở rộng không gian biểu diễn ra phố phường, chương trình không chỉ tái hiện những giá trị văn hóa truyền thống mà còn đưa di sản đến gần hơn với công chúng, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc trong đời sống hôm nay.