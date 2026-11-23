Sáng 22.11, không khí tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm trở nên nhộn nhịp khi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiếp tục thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Trong dòng người tham quan quanh hồ, những đoàn diễu hành với trang phục và hình thức trình diễn đa dạng tạo nên điểm nhấn, góp phần mang đến diện mạo sôi động cho không gian trung tâm Thủ đô.

Đoàn diễu hành áo dài và Việt phục

Sự xuất hiện của đoàn diễu hành thu hút nhiều người dân dừng lại theo dõi. Không chỉ đứng bên đường quan sát, nhiều người còn chủ động tiến lại gần để giao lưu, chụp ảnh cùng các thành viên trong đoàn.

Những khoảnh khắc tương tác gần gũi giúp hoạt động diễu hành không đơn thuần là màn trình diễn mà còn trở thành dịp để công chúng trực tiếp tham gia, cảm nhận không khí ngày hội.

Du khách giao lưu với đoàn diễu hành

Cùng với đoàn diễu hành, đoàn biểu diễn trống cơm cũng nhận được sự chú ý của đông đảo người dân. Âm thanh nhịp nhàng của những chiếc trống hòa cùng không khí náo nhiệt quanh hồ tạo nên một điểm nhấn nghệ thuật giữa không gian công cộng.

Nhiều người nhanh chóng lấy điện thoại, máy ảnh để ghi lại hình ảnh đoàn biểu diễn khi đi qua, lưu giữ những khoảnh khắc của hoạt động văn hóa đặc biệt này.

Du khách quay phim, chụp ảnh lại các màn biểu diễn tại Hồ Gươm

Không chỉ tập trung vào các đoàn biểu diễn, nhiều người dân và du khách còn tranh thủ dạo quanh hồ, chụp ảnh tại những địa điểm quen thuộc. Với một số người, việc ghi lại hình ảnh bên Hồ Gươm cũng là cách lưu giữ kỷ niệm trong dịp cuối tuần, khi không gian quen thuộc của Thủ đô được khoác lên bầu không khí lễ hội.

Du khách chụp ảnh lưu giữ lại kỷ niệm xung quanh hồ Gươm

Những hình ảnh người dân chăm chú theo dõi, hào hứng ghi hình hay chủ động giao lưu với các đoàn biểu diễn cho thấy sức hút của các hoạt động văn hóa khi được tổ chức trong không gian công cộng.

Qua đó, người dân không chỉ là khán giả mà còn trở thành một phần của ngày hội, cùng tham gia và lan tỏa những giá trị văn hóa trong đời sống thường ngày.

Chuỗi hoạt động "Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội" năm 2026 diễn ra từ ngày 21 đến 24.11, với nhiều chương trình biểu diễn, trưng bày và trải nghiệm văn hóa tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Những hoạt động này góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa chung cho người dân và du khách.