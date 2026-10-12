văn hóa

Hồ Gươm lung linh

trong dịp kỷ niệm 72 năm Giải phóng Thủ đô

Ngọc Linh

Giữa nhịp sống sôi động của Hà Nội, Hồ Gươm vẫn mang vẻ đẹp riêng, nơi những công trình lịch sử, hàng cây và mặt nước tạo nên dấu ấn thân thuộc của Thủ đô.

Những ngày đầu tháng Mười, Hà Nội bước vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) với rực rỡ sắc cờ hoa trên các tuyến phố, những chương trình nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm, các hoạt động văn hóa ở không gian di sản và dòng người tìm về những địa chỉ thân thuộc của thành phố.

Tối 10/10, pháo hoa thắp sáng bầu trời Hà Nội, khép lại một ngày kỷ niệm trong niềm vui và niềm tự hào của người dân. Chuỗi hoạt động năm nay gợi nhắc về mùa thu lịch sử năm 1954, đồng thời mở ra những cuộc gặp gỡ giữa ký ức và đời sống hôm nay.

Trước trụ sở UBND thành phố Hà Nội, biểu ngữ kỷ niệm cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi bật giữa sắc đỏ của hoa và cờ. Người dân, du khách đi ngang qua, hòa vào nhịp sống thường ngày của Thủ đô trong những ngày thành phố đón dịp lễ lớn.

Các không gian trưng bày và triển lãm ảnh mang đến những lát cắt về Hà Nội và đất nước. Từ triển lãm “Hà Nội – Một triệu bước tiến” đến “Hà Nội và những nẻo đường đất nước”, mỗi không gian mở ra một góc nhìn về hành trình phát triển, những dấu ấn lịch sử và đời sống của thành phố hôm nay. Những dấu mốc lịch sử không chỉ nằm trong trang sách hay các buổi lễ trang trọng; chúng còn hiện diện trong cách mỗi thế hệ đón nhận, ghi nhớ và chia sẻ niềm tự hào về Hà Nội.

Trong dòng chảy ấy, hồ Gươm mang một ý nghĩa riêng. Mặt hồ đã chứng kiến bao đổi thay của Thủ đô; Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và những hàng cây ven hồ vẫn hiện diện giữa nhịp sống ngày càng sôi động. Nơi đây kết nối những lớp ký ức của Hà Nội với đời sống đương đại, đồng thời lưu giữ những giá trị văn hóa mà các thế hệ tiếp tục trao truyền cho tương lai. Chiều dần buông, người dân và du khách bắt đầu tập trung quanh Hồ Gươm, chọn chỗ ngồi có tầm nhìn thuận lợi để chờ màn pháo hoa. Dưới những tán cây, Tháp Rùa vẫn là tâm điểm hướng nhìn, trong khi dòng người ven hồ mỗi lúc một đông, báo hiệu một đêm Hà Nội sôi động đang đến gần.

Khi bóng tối dần buông, cảnh quan quanh hồ được tôn lên bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật. Dải đèn ven bờ, những quầng sáng dưới mặt nước và ánh đèn từ các tòa nhà phía xa hòa vào nhau, tạo nên bức tranh đô thị nhiều lớp, nơi mặt hồ vẫn giữ vai trò kết nối cảnh quan và nhịp sống của Hà Nội. Ánh sáng nối các công trình, hàng cây và mặt nước thành một chỉnh thể, mở ra một góc nhìn khác về không gian quen thuộc, đồng thời định hình diện mạo mới của Hồ Gươm.

Dọc bờ hồ, người dân và du khách ngồi ngắm cảnh, tận hưởng không gian buổi tối. Dải đèn vàng men theo mép nước dẫn ánh nhìn về phía cầu Thê Húc rực đỏ, tạo nên sự tương phản nổi bật giữa sắc vàng ấm áp và màu đỏ đặc trưng của cây cầu.

Những nhánh cây buông xuống sát mặt nước, thân cây và bờ hồ được ánh sáng vàng làm nổi bật. Không gian hiện lên vừa có chiều sâu, vừa giữ được vẻ tĩnh lặng. Trong câu chuyện về chiếu sáng, thiên nhiên cũng là một phần quan trọng của cảnh quan cần được tôn trọng và làm nổi bật đúng mực.

Cổng tam quan đền Bà Kiệu nổi bật trong đêm nhờ hệ thống chiếu sáng tập trung vào các chi tiết kiến trúc. Ánh sáng không cần phô diễn để thu hút ánh nhìn, khi được bố trí hài hòa, nó giúp những đường nét xưa hiện ra rõ hơn mà vẫn giữ được vẻ trầm mặc của không gian. Công trình không tách khỏi đời sống, vẻ đẹp của nó được cảm nhận ngay trong những phút dừng chân bình dị giữa một buổi tối đông vui.

Được trồng vào tháng 10/1955, nhân dịp kỷ niệm một năm Ngày Giải phóng Thủ đô, cây lộc vừng chín gốc bên Hồ Gươm đã gắn bó với Hà Nội khoảng 70 năm. Những thân cây lớn vươn lên từ cùng một gốc, tán lá xòe rộng bên mặt nước, trở thành một hình ảnh quen thuộc trong cảnh quan hồ. Qua nhiều thập niên, cây vẫn hiện diện giữa nhịp sống đô thị, lưu giữ dấu ấn thời gian và những đổi thay của Thủ đô.

Tháp Bút và đền Ngọc Sơn là những dấu ấn kiến trúc gắn với không gian văn hóa Hồ Gươm. Trong diện mạo ban đêm, đường nét của Tháp Bút cùng các chi tiết trang trí trên cổng đền hiện lên rõ nét, gợi nhắc chiều sâu lịch sử và truyền thống hiếu học của Thăng Long – Hà Nội.

Cầu Thê Húc nổi bật với sắc đỏ giữa mặt hồ, nối đền Ngọc Sơn với không gian đi bộ ven bờ. Dưới ánh đèn đêm, cây cầu trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân và du khách, nơi vẻ đẹp kiến trúc hòa vào nhịp sinh hoạt thường ngày của Hà Nội.

Những vệt sáng từ các tòa nhà, hàng cây và tuyến đường ven hồ in xuống mặt nước, tạo nên diện mạo khác cho Hồ Gươm khi đêm xuống. Ánh sáng làm nổi bật đường nét cảnh quan, đồng thời mở rộng trải nghiệm thị giác qua những dải phản chiếu trên mặt hồ và bước chân người đi dạo.

Để tạo nên tổng thể ấy, chiếu sáng kiến trúc, cây xanh và lối đi cần được phối hợp hài hòa, vừa làm rõ các điểm nhấn vừa giữ sự cân bằng với không gian xung quanh. Hơn 3.000 thiết bị LED do Signify cung cấp được đưa vào dự án chiếu sáng nghệ thuật Hồ Gươm, vận hành từ ngày 28/8/2026. Hệ thống góp phần định hình diện mạo ban đêm của khu vực, để Hồ Gươm hòa vào nhịp sống sôi động của Hà Nội mà vẫn giữ được những nét cảnh quan quen thuộc.

Pháo hoa rực sáng bầu trời Hồ Gươm trong đêm kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trận địa trước Bưu điện Hà Nội được bố trí 1.725 quả pháo hoa nổ tầm cao, 500 quả tầm thấp, 50 giàn pháo tầm thấp cùng 350 giàn hỏa thuật trên mặt nước, tạo nên màn trình diễn đa tầng ánh sáng giữa không gian di sản của Hà Nội.