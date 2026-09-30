Hồ Gươm cập nhật hoa violet tím hồng, giới trẻ đi 'chụp ngày chụp đêm' đều đẹp

Từ năm ngoái đến năm nay, lịch trình dạo chơi đón Thu của các "nàng thơ/ chàng thơ" Thủ đô là lên hồ Gươm dạo phố và chụp ảnh cùng dãy hoa ven hồ. Cách đây không lâu, hoa cẩm tú cầu xanh đã "đánh tiếng". Mới nhất, dãy hoa violet tím, hồng, trắng đan xen khiến những ai có hình mùa Thu - Hồ Gươm 2026 rồi vẫn muốn quay lại để ngắm hoa, chụp hình mới.

Hồ Gươm liên tục đổi "giao diện" khi vào Thu ghi điểm tuyệt đối trong lòng giới trẻ. - Ảnh: Đinh Mức

Violet được trồng thành dãy dày, dọc theo lối đi lát đá ven hồ, vừa được trồng đan xen nhấn nhá với phần hoa cẩm tú cầu xanh. Giới trẻ "thả tim" cho luống hoa violet còn vì khung cảnh buổi tối cũng lung linh không kém ban ngày. Dọc Hồ Gươm cũng có nhiều loài hoa khác nở rộ như hoa hồng, hoa cúc...

Ảnh: Dolrinn

Video: @Juongdidau

Thời tiết Hà Nội sắp dịu mát đúng chuẩn vào Thu, cơn sốt hoa trên Hồ Hoàn Kiếm liên tục được hâm nóng - đây là những lý do khung cảnh "một mét vuông 3 nàng thơ/ chàng thơ" xuất hiện từ sáng sớm đến chiều muộn.

Tại bình luận của những bài đăng viral trên TikTok, Threads, nhiều bạn trẻ rủ nhau đi check-in sớm để tranh thủ dãy hoa đang nở đẹp nhất trong nắng vì dự báo thời tiết cuối tuần này có thể có mưa.