Một nghĩa cử đẹp đang nhận được sự cảm phục của người dân thôn Quang Minh, xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa là việc gia đình ông Lê Văn Quang (50 tuổi) tự nguyện hiến 3.600m² đất trồng cây lâu năm để địa phương xây dựng nhà văn hóa.

Đáng chú ý, diện tích đất được gia đình ông Quang hiến tặng là tài sản có giá trị lớn, được vợ chồng ông tích cóp, dành dụm trong nhiều năm lao động. Tuy nhiên, khi biết địa phương gặp khó khăn trong việc tìm mặt bằng xây dựng nhà văn hóa, ông Quang đã chủ động bàn bạc với vợ và nhận được sự đồng thuận ngay lập tức.

Ông Lê Văn Quang tự nguyện hiến 3.600m² đất trồng cây lâu năm để địa phương xây dựng nhà văn hóa. Ảnh: XTH

Trước đó, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các thôn, thôn Quang Minh có quy mô dân số gần 1.500 nhân khẩu. Trong khi đó, nhà văn hóa của hai thôn cũ đều có diện tích nhỏ, không còn đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và các hoạt động cộng đồng của người dân.

Ban công tác Mặt trận thôn cùng chính quyền địa phương đã khảo sát nhiều vị trí để lựa chọn địa điểm xây dựng nhà văn hóa mới. Tuy nhiên, các khu đất được xem xét đều chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích.

Biết được khó khăn này, ông Quang đã chủ động đề nghị hiến đất gia đình đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Ban đầu, ông dự định hiến 3.000m², nhưng khi địa phương cho biết cần diện tích khoảng 3.600m², gia đình ông không ngần ngại đồng ý.

Việc làm của vợ chồng ông Quang được chính quyền địa phương đánh giá cao, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp đến cộng đồng

"Thấy thôn cần mặt bằng đủ rộng để xây dựng nhà văn hóa, trong khi gia đình có diện tích đất trồng cây tương đối lớn nên tôi bàn với vợ cùng hiến tặng. Vợ tôi cũng vui vẻ đồng ý. Gia đình chỉ mong muốn bà con có nơi họp hành, sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, khang trang hơn", ông Quang chia sẻ.

Ông Quang sinh ra trong một gia đình thuần nông, trưởng thành làm nghề xây dựng, nhận thi công các công trình nhỏ lẻ trong xã, còn vợ làm nông nghiệp kết hợp kinh doanh tạp hóa tại nhà. Dù cuộc sống tương đối ổn định, gia đình ông không thuộc diện giàu có. Bởi vậy, việc tự nguyện trao tặng một diện tích đất lớn để phục vụ lợi ích chung càng khiến người dân địa phương trân trọng.

"Gia đình chỉ mong muốn bà con có nơi họp hành, sinh hoạt cộng đồng rộng rãi, khang trang hơn", ông Quang chia sẻ.

Ông Cầm Minh Công, Bí thư Chi bộ thôn Quang Minh, cho hay địa phương khá bất ngờ trước đề nghị hiến đất của gia đình ông Quang, bởi trước đó thôn và xã chưa có cuộc trao đổi riêng nào với gia đình về việc này.

Việc làm của gia đình ông Quang được chính quyền và nhân dân ghi nhận, trân trọng. Lãnh đạo xã Thường Xuân đánh giá, nghĩa cử này không chỉ giúp địa phương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng xây dựng nhà văn hóa, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi.