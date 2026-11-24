Đây là cơ sở pháp lý để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai các chương trình cho vay ưu đãi đối với hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, sinh sống ở thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN và cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động hợp pháp tại vùng đồng bào DTTS&MN.

So với quy định tại Nghị định số 28, Nghị định 416 điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung để phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 và các văn bản hướng dẫn liên quan, cũng như phù hợp với thực tiễn triển khai các chương trình tín dụng củ,a NHCSXH hiện nay.

Quy định về bảo đảm tiền vay được sửa đổi phù hợp với các quy định hiện hành đang triển khai tại NHCSXH theo hướng: Hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp, hộ gia đình vay vốn theo quy định tại Nghị định này không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHCSXH về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trả tiền vay đối với mức vay trên 200 triệu đồng.

Hộ gia đình ông Vì Văn Thìn (dân tộc Thái) ở bản Yên Cang 2, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng nên gia đình ông đã được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và Ngân hàng CSXH cho vay 100 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà. Ảnh: Tuân Nguyễn

Một số nội dung về các chính sách tín dụng như cho vay hỗ trợ đất ở, cho vay hỗ trợ nhà ở, cho vay hỗ trợ đất sản xuất, cho vay hỗ trợ học nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề cũng được quy định tại Nghị định này.

Trong đó, hộ gia đình người dân tộc thiểu số, hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo trong từng thời kỳ, sinh sống ở thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 100 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm với lãi suất 3%/năm.

Hộ gia đình người dân tộc thiểu số, Hộ gia đình người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của pháp luật về chuẩn nghèo trong từng thời kỳ, sinh sống ở thôn, xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 100 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm với lãi suất 3%/năm.

Hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương được vay tối đa 200 triệu đồng/hộ. Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ. Đối tượng vay vốn chỉ được thụ hưởng một trong hai chính sách hỗ trợ đất sản xuất hoặc hỗ trợ học nghề, chuyển đổi nghề.

Hộ gia đình làm nghề nông, lâm, ngư nghiệp không có đất sản xuất hoặc thiếu từ 50% đất sản xuất trở lên theo quy định của địa phương được vay vốn với mức tối đa như sau: Mức cho vay chi phí học nghề tối đa bằng mức cho vay áp dụng đối với chính sách tín dụng học sinh, sinh viên quy định trong từng thời kỳ. Mức cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề không vượt quá 200 triệu đồng/hộ.

Thời hạn cho vay học nghề được áp dụng theo chính sách tín dụng học sinh, sinh viên quy định trong từng thời kỳ. Thời hạn cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề tối đa là 10 năm. Lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ.