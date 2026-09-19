Hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà tự sử dụng được hỗ trợ như thế nào?

Dù vậy, đến ngày 18-9-2026, chính sách hỗ trợ tài chính thống nhất trên phạm vi cả nước vẫn chưa được ban hành; trước mắt, mức hỗ trợ cụ thể phụ thuộc chính sách của từng địa phương.

Luật Điện lực năm 2024 quy định, căn cứ khả năng kỹ thuật, điều kiện kinh tế và ngân sách trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ và HĐND cấp tỉnh có thể ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ. Nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ tài chính cho đầu tư điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật về thiết kế, an toàn chịu lực và phòng cháy, chữa cháy.

Cán bộ điện lực kiểm tra một hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà. Ảnh: EVNNPC

Bộ Công Thương cho biết dự thảo chính sách hỗ trợ ở cấp Trung ương đã được xây dựng, nhưng chưa được ban hành do còn phải xác định nguồn ngân sách và đầu mối tín dụng thực hiện. Trong khi đó, Luật Điện lực đã giao HĐND cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội để ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp tại địa phương.

Ngày 18-9, Bộ Công Thương ban hành Công văn số 7404/BCT-DL, đề nghị các tỉnh, thành phố nghiên cứu, xây dựng và trình HĐND cấp tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Theo Bộ Công Thương, đến thời điểm này mới có 2/34 tỉnh, thành phố là Bắc Ninh và Lai Châu hoàn thành việc ban hành chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền. Bộ đồng thời đề nghị các địa phương xây dựng chương trình tuyên truyền, hỗ trợ người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà gắn với hệ thống lưu trữ điện.

Trước đó, trong dự thảo chính sách được công bố để lấy ý kiến, Bộ Công Thương từng đề xuất hỗ trợ tiền đầu tư tối đa 500.000 đồng/kWp, nhưng không quá 2,5 triệu đồng/hộ gia đình.

Dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ lãi suất vay thương mại và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống.

Một phương án dự thảo khác được Bộ Công Thương gửi thẩm định từng đề xuất hộ gia đình được vay tối đa 40 triệu đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội, với lãi suất ưu đãi 8,4%/năm, thời hạn 36 tháng, không cần tài sản bảo đảm; trong đó tối đa 20 triệu đồng cho hệ thống điện mặt trời và 20 triệu đồng cho hệ thống lưu trữ điện.

Cũng theo Nghị định 243/2026/NĐ-CP, tỷ lệ điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà được bán lên lưới được nâng từ 20% lên tối đa 50%, đồng thời đơn giản hóa một số thủ tục. Đối với hộ gia đình bán điện dư, không phải đăng ký hộ kinh doanh.

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn từ khi Nghị định 243 có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2030, hộ gia đình có thể bán sản lượng điện dư với tỷ lệ cao hơn 50% trong những trường hợp được quy định; sau năm 2030, mức tối đa là 50%.

Hộ gia đình sử dụng nhà ở riêng lẻ lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà dưới 100 kW và có đấu nối với hệ thống điện quốc gia phải gửi thông báo theo quy định để cơ quan chức năng quản lý, theo dõi và hướng dẫn.

Trường hợp đã lắp đặt nhưng chưa thực hiện thông báo hoặc đăng ký theo quy định có thể bị xử phạt và buộc thực hiện thủ tục theo quy định.