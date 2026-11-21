Sau nhiều năm làm thuê cho các chủ vườn trồng các loại cây cảnh, bonsai ở các tỉnh phía Nam, năm 2012, anh Nguyễn Văn Thành (SN 1982) ở thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm quyết định về quê hương lập nghiệp trồng các loại cây cảnh. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, anh bỏ vốn mua hàng nghìn cây mai vàng về trồng.

Hiện tại, gia đình anh đang sở hữu gần 3.000 gốc mai vàng Yên Tử, có độ tuổi từ 3 – 15 năm, chia làm 3 vườn trên diện tích hơn 1 ha.

Dịp Tết này, anh Thành có gần 1.000 cây mai đem ra thị trường. Với giá bình quân mỗi cây từ 2-4 triệu, gia đình anh dự kiến thu về khoảng 3 tỷ đồng.

Anh Thành cho biết: "Trước đây, tôi đã trồng thử giống mai vàng miền Nam trong vườn nhưng không phù hợp với khí hậu ở địa phương nên dễ sâu bệnh, khó chăm sóc. Đến năm 2019, tôi “mạnh tay” đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng mua giống mai vàng Yên Tử ở tỉnh Quảng Ninh (nay TP Quảng Ninh) về trồng. Đây là giống hoa mai quý đặc hữu gắn liền với vùng núi nổi tiếng với sắc vàng tươi".

Thời điểm này, gia đình anh Thành đang tập trung chăm sóc vườn mai để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2027.

Anh thường xuyên dọn cỏ, bón đất, tỉa cành, đồng thời phòng trừ các loại sâu bệnh để vườn mai luôn tươi tốt.

Theo anh Thành, để hoa mai nở đúng dịp Tết, thời điểm này, gia đình anh bắt đầu ưu tiên chọn những cây khỏe mạnh, vặt lá già, tỉa cành để dồn dinh dưỡng kích thích hoa mai nở rộ đồng loạt đúng dịp.

“Để hạn chế thiệt hại do mưa bão, những cây mai được anh bọc bầu lưới dưới gốc nên khi cây bị đổ ngã sẽ không ảnh hưởng đến bộ rễ, tiếp tục trồng lại. Ngoài ra, thuận tiện cho việc chuyển cây vào chậu cảnh khi bán ra thị trường” - anh Thành cho hay.

Giống mai vàng Yên Tử khác với giống mai khác bông nở to, cánh dày, màu vàng tươi tắn và thời gian nở lâu nên ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây mai sinh trưởng tốt.

Hiện tại, nhiều gốc đã cho nụ.

Mặc dù còn gần 3 tháng mới đến Tết Nguyên đán nhưng hiện có nhiều khách hàng tìm đến vườn mai của anh lựa chọn những cây ưng ý để đặt “cọc” trước.

Ngoài sở hữu vườn mai trên, hiện anh còn có hàng chục cây mai gốc lớn có tuổi đời từ 30 – 80 năm.

Những cây mai này được anh trồng trong chậu, uốn dáng và tạo các thế. Vì thế, cây có giá trị kinh tế cao; mỗi cây có giá từ 30 - 100 triệu đồng.

Giữa làng đào phai thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm, anh Nguyễn Văn Thành đã chọn cho mình lối đi riêng khi nhập mai vàng Yên Tử về trồng. Đây là hướng đi mới đa dạng hóa các loại hoa nhằm phục vụ nhu cầu thị trường, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.