Hộ dân khó khăn ở phố cổ được xét mua nhà ở xã hội không bốc thăm

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Ngày 28/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã thông qua nghị quyết về cơ chế thí điểm giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho các hộ gia đình, cá nhân có điều kiện sống khó khăn tại khu vực phố cổ, phố cũ.

Theo báo cáo của UBND thành phố, khu vực phố cổ, phố cũ thuộc phường Hoàn Kiếm hiện có 902 hộ gia đình với 3.621 nhân khẩu thuộc nhóm khó khăn về nhà ở. Nhiều hộ đang sinh sống trong những căn nhà chật hẹp, xuống cấp, điều kiện sinh hoạt hạn chế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo nghị quyết, để được xem xét mua, thuê mua nhà ở xã hội không qua bốc thăm, hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng đồng thời 4 điều kiện.

Cụ thể, người đăng ký phải có đăng ký thường trú và thực tế sinh sống tại nhà ở thuộc khu vực phố cổ, phố cũ của phường Hoàn Kiếm trước ngày nghị quyết được thông qua; có diện tích nhà ở bình quân dưới 5 m² sàn/người; đáp ứng các điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật về nhà ở; đồng thời tự nguyện đăng ký và được UBND phường Hoàn Kiếm phê duyệt trong danh sách.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được mua hoặc thuê mua một căn hộ và chỉ được giải quyết chính sách một lần. Giá bán, giá thuê mua, hồ sơ, thủ tục và chính sách vay vốn ưu đãi thực hiện theo quy định hiện hành.

Thành phố không sử dụng ngân sách để trực tiếp chi trả tiền mua, thuê mua nhà ở thay cho người dân. Các trường hợp được xét duyệt phải tự thanh toán theo mức giá nhà ở xã hội.

Dự kiến bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án trong năm 2026

Về nguồn cung, Hà Nội dự kiến bố trí tối đa 902 căn hộ, tương ứng với số hộ được thống kê có khó khăn về chỗ ở. Số lượng thực tế sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu đăng ký và kết quả xét duyệt.

Quỹ nhà được bố trí tại các dự án nhà ở xã hội dự kiến cung ứng ra thị trường trên địa bàn thành phố. Mỗi dự án dành không quá 20% số căn hộ mở bán cho nhóm đối tượng này, trên cơ sở thỏa thuận với chủ đầu tư.

Trước mắt, trong năm 2026, Hà Nội dự kiến bố trí 552 căn hộ tại 9 dự án và tiếp tục bổ sung nguồn cung trong năm 2027.

Các dự án được lựa chọn cần có vị trí thuận lợi về giao thông công cộng, ưu tiên kết nối với đường sắt đô thị; đồng thời bảo đảm hạ tầng trường học, y tế, thương mại và cơ cấu căn hộ phù hợp với quy mô hộ gia đình.

Thông tin về vị trí dự án, số lượng, loại căn hộ và tiến độ sẽ được công bố công khai trước khi tổ chức đăng ký. Những căn hộ không có người đủ điều kiện đăng ký sau thời hạn quy định sẽ được bán, cho thuê mua cho các đối tượng khác theo pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn trình bày tại kỳ họp ngày 28/10. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Thảo luận tại kỳ họp, một số đại biểu HĐND thành phố đề nghị làm rõ phương án quản lý, xử lý nhà ở cũ sau khi người dân di chuyển, tránh tình trạng tái chiếm hoặc bỏ hoang. Việc bố trí nơi ở mới cũng cần tính đến điều kiện đi lại, học tập, làm việc và sinh hoạt của các hộ gia đình.

Một vấn đề khác được đặt ra là cách xác định diện tích nhà ở bình quân dưới 5 m2 sàn/người, bởi nhiều căn nhà tại phố cổ có diện tích sử dụng chung, lối đi chung và kết cấu phức tạp.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, thành phố sẽ xây dựng phương án đối với từng trường hợp cụ thể, giao chính quyền cấp phường xử lý các vấn đề liên quan đến nơi đi và nơi đến, bảo đảm khu nhà ở mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình công cộng phù hợp.

UBND thành phố cũng đã bổ sung báo cáo làm rõ trách nhiệm của phường Hoàn Kiếm và Sở Xây dựng, thứ tự ưu tiên, nhóm căn hộ, nguyên tắc xử lý nhà ở cũ, thời hạn giữ chỗ và thủ tục giải quyết hồ sơ. Các nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong quá trình triển khai.

Chính sách có hiệu lực thực hiện ngay sau khi nghị quyết được thông qua, trước mắt áp dụng tại phường Hoàn Kiếm. Thành phố sẽ đánh giá kết quả thí điểm để nghiên cứu mở rộng phạm vi áp dụng tại các khu vực khác thuộc nội đô lịch sử.

Trần Trọng