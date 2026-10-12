Hồ Đầm Đỗi, phường Định Công: Xử lý vi phạm kiểu 'bắt cóc bỏ đĩa'?

Lập biên bản xong... đâu lại vào đấy

Khu vực hồ Đầm Đỗi, phường Định Công thời gian qua là “điểm nóng” về vi phạm đất đai và trật tự xây dựng. Khu vực ven hồ bị chiếm dụng bởi hệ thống nhà xưởng tạm, bãi đỗ xe không phép. Hàng loạt ô tô xếp kín trên phần đất quy hoạch công cộng. Đất đá, phế thải xây dựng đổ tràn xuống mép nước làm biến dạng bờ hồ. Cùng với đó, tình trạng thu gom và đốt rác thải sinh hoạt, phế liệu sai quy định diễn ra thường xuyên. Khói khét bao trùm khu dân cư, đe dọa trực tiếp môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn.

Các bãi xe mọc lên san sát méo hồ Đầm Đỗi. Ảnh: Vân Nhi

Trước thực trạng này, ngày 3-9, tổ công tác gồm đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp cùng cán bộ Công an phường Định Công đã tiến hành kiểm tra hoạt động trông giữ phương tiện tại khu vực đối diện số 11, ngõ 175 Định Công. Biên bản làm việc lập hồi 15h15 cùng ngày nêu rõ, ông L.V.L đã tự ý san lấp đất, quây lưới đen và tổ chức trông giữ ô tô không phép. Lực lượng chức năng đã yêu cầu chủ bãi dừng ngay hoạt động trông giữ xe trái phép và khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất.

Ngày 16-9, trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, ông Cao Hoàng Kỳ, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Định Công khẳng định, các lực lượng chức năng đã nắm bắt tình hình và đang xây dựng kế hoạch tổng thể để xử lý triệt để các bãi xe không phép quanh khu vực hồ Đầm Đỗi, dự kiến triển khai vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10-2026.

Trạc thải tràn mép hồ Đầm Đỗi. Ảnh: Vân Nhi

Thế nhưng, trái ngược với yêu cầu xử lý tại biên bản ngày 3-9 và những khẳng định trước đó, thực tế ghi nhận của phóng viên ngày 2-10 và 12-10 cho thấy tại bãi xe vi phạm vẫn dựng khung sắt, quây lưới đen và xuất hiện các phương tiện xe ô tô phía trong. Không dừng lại ở đó, đối chiếu với các tư liệu hình ảnh phóng viên ghi nhận ngày 12-10, một phần diện tích hồ Đầm Đỗi tiếp tục bị đổ đất, phế thải san ủi lấn chiếm.

Sống sát khu vực bãi xe này, ông N.T.K cho biết gia đình ông rất lo ngại nếu xảy ra cháy nổ tại đây. Người dân cũng đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền, nhưng bãi xe vẫn ngang nhiên hoạt động, đất ven hồ vẫn tiếp tục bị đổ phế thải lấn chiếm thêm.

Cần quyết liệt xử lý vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau đợt kiểm tra ngày 3-9, ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Sỹ Phong đã ký ban hành Kế hoạch số 368 về việc rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn. Kế hoạch này được ban hành nhằm triển khai Kết luận số 114-KL/TU ngày 26-8-2026 của Thành ủy Hà Nội và Công văn số 4584/UBND-NC ngày 4-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Công tác quản lý trật tự đô thị khu vực hồ Đầm Đỗi đang diễn ra hết sức phức tạp. Ảnh: Vân Nhi

Kế hoạch số 368 của UBND Định Công khẳng định, phường kiên quyết không để tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc tiếp tục phát sinh nguy cơ mất an toàn. Căn cứ tiêu chí phân loại theo văn bản này, hành vi tự ý san lấp đất, dựng lán lập bãi giữ xe không phép tại hồ Đầm Đỗi thuộc Nhóm 2 (vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng cần lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền). Kế hoạch cũng quy định rõ, đối với các trường hợp không tự giác chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ quyết định xử lý, cơ quan chức năng phải đôn đốc, yêu cầu thực hiện và kịp thời áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Về phân công nhiệm vụ, UBND phường Định Công giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì rà soát, lập hồ sơ xử lý, theo dõi việc chấp hành sau kiểm tra và kịp thời báo cáo UBND phường đối với các trường hợp cố tình không chấp hành; Công an phường phối hợp kiểm tra, đôn đốc xử lý các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhà xưởng, bãi xe mọc lên sát sát quanh hồ Đầm Đỗi. Ảnh: Vân Nhi

Rõ ràng, căn cứ pháp lý và phân công thẩm quyền đã rất đầy đủ. Thế nhưng từ thời điểm lập biên bản ngày 3-9 đến nay, không hiểu vì lý do gì, vi phạm trật tự đô thị tại khu vực hồ Đầm Đỗi không những không dừng lại mà còn tiếp tục phát sinh phức tạp hơn. Phải chăng việc xử lý của chính quyền địa phương vẫn mang tính hình thức? Đến bao giờ UBND phường Định Công mới xử lý triệt để, tổ chức giải tỏa, cưỡng chế dứt điểm bãi xe không phép và hoạt động san lấp trái quy định tại hồ Đầm Đỗi.