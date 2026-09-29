Hồ Công viên Nghĩa Đô: Cá chết bốc mùi, cá sống ngoi ngóp ken đặc mặt nước

Sáng 29/9, cá nổi lên trên hồ điều hòa trong Công viên Nghĩa Đô (Hà Nội) để thở phủ kín mặt hồ.

Tại các vùng ven hồ, cá chết dạt vào cộng thêm các bì đựng cá đã chết được công nhân môi trường vớt lên, khiến khu vực xung quanh bốc mùi tanh, hôi thối nồng nặc.

Video người dân nói về tình trạng ô nhiễm do cá chết ở hồ điều hoà Công viên Nghĩa Đô.

Ghi nhận của PV, ngay từ cổng chính Công viên Nghĩa Đô đi vào cạnh hồ, mùi tanh, hôi đã có thể cảm nhận rõ. Càng di chuyển quanh hồ, mùi hôi thối càng nồng nặc, gây khó chịu cho người dân đến tập thể dục và vui chơi.

Hình ảnh cá chết dạt vào ven hồ gây ô nhiễm môi trường sáng 29/9.

Sau nhiều tháng được cải tạo, nâng cấp với diện mạo khang trang, hiện đại, hồ điều hòa trong Công viên Nghĩa Đô xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Cá chết nổi trên mặt nước, dạt vào ven hồ và được công nhân môi trường trục vớt, thu gom.

Tại nhiều vị trí, cá chết từ 1-2 ngày trước vẫn còn nổi trên mặt nước. Dưới thuyền của công nhân môi trường, các bao chứa cá chết được vớt lên đang được tập kết để đưa đi xử lý.

Theo ông Phúc, công nhân vệ sinh môi trường tại khu vực, tình trạng cá chết đã xuất hiện khoảng 1-2 ngày nay. Trước đó, hồ cũng từng xảy ra tình trạng cá chết và bốc mùi hôi.

“Chúng tôi từ 5-6h sáng đã có mặt ở đây để vớt cá chết”, ông Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, lượng cá trong hồ có thể tăng nhanh do người dân thường xuyên thả cá phóng sinh, trong khi cá rô phi sinh sản nhanh. Để hỗ trợ lượng cá còn sống, công nhân phải sử dụng máy bơm tưới cây, tạm thời phun nước dưới hồ nhằm tạo ôxy.

Bà Dung, người dân phường Cầu Giấy, cho biết hằng ngày bà đưa người thân đến Công viên Nghĩa Đô tập thể dục. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mùi hôi từ hồ khiến việc tập luyện bị ảnh hưởng. “Ngày nào tôi cũng đưa bà ra đây tập thể dục. Nếu không có cá chết thì không khí trong lành hơn, cá chết như này không khí quá ô nhiễm”, bà Dung nói.

Theo bà Dung, trước đây mỗi lần đến công viên, bà thường đi bộ 2-3 vòng quanh hồ nhưng hiện chỉ dám đi một vòng vì mùi hôi quá nặng. Bà cho biết đây không phải lần đầu cá chết tại hồ. “Tháng 6 vừa rồi cá đã chết một lượt rồi, bây giờ là lượt thứ hai. Tháng 6 chết nhiều hơn, mấy hôm nay chết ít hơn. Trời nắng thì mùi bốc lên nhiều hơn trời râm mát. Nếu đi ngược chiều gió thì gần như không chịu nổi”, bà Dung chia sẻ.

Người dân cho rằng tình trạng cá chết kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan mà còn gây khó chịu, ảnh hưởng đến việc tập thể dục, vui chơi tại công viên. Một số người nhận định nguyên nhân có thể liên quan đến chất lượng nguồn nước, đồng thời mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý.

Ghi nhận tại hồ, ngoài lượng cá chết nổi trên mặt nước, nhiều cá còn sống cũng liên tục nổi lên mặt hồ để thở.

Cá phải nổi lên mặt hồ để thở.

Cá nổi lên thở trên mặt nước, bên cạnh các con cá đã chết nổi trên mặt hồ.

Tại một số khu vực, cá nổi thành từng dải kéo dài trên mặt nước.

Các xe chở cá chết chờ đưa đi tiêu hủy cũng được tập kết tại khu vực, khiến không gian xung quanh hồ tiếp tục ngột ngạt bởi mùi tanh, hôi thối.