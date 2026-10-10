Hồ chứa thủy điện Buôn Tua Srah dự kiến xả tràn từ ngày 10/10

Hồ thủy điện Buôn Tua Srah dự kiến có thể xả tràn với lưu lượng từ 27 - 81 m3/s và có thể cao hơn từ ngày 10/10

Sáng 10/10, Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Buôn Kuốp Nguyễn Đức cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, Đắk Lắk và chính quyền các địa phương vùng hạ du về việc dự kiến điều tiết, xả tràn hồ chứa Buôn Tua Srah.

Theo Công ty Thủy điện Buôn Kuốp, lưu vực sông Srêpốk đã bước vào mùa mưa. Thời gian gần đây, mưa xuất hiện đáng kể khiến lưu lượng nước về hồ Buôn Tua Srah tăng, hiện đạt mức tương đương hoặc cao hơn lưu lượng nước qua tổ máy phát điện.

Số liệu lúc 6 giờ sáng 10/10 cho thấy, mực nước hồ đạt 486,365 m, gần mức cao nhất trước lũ là 486,5 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 203 m³/s, trong khi lưu lượng chạy máy là 172 m³/s. Tại thời điểm thống kê, hồ chưa xả tràn.

Từ ngày 10/10 trở đi, công ty dự kiến điều tiết, xả tràn với lưu lượng từ 27 - 81 m³/s, có thể cao hơn tùy tình hình thực tế. Việc xả tràn nhằm bảo đảm mực nước hồ không vượt mức cao nhất trước lũ theo quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp đề nghị chính quyền các xã vùng hạ du phổ biến thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn. Đơn vị sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến khí tượng, thủy văn và thực hiện thông báo khi tiến hành điều tiết, xả tràn theo quy định.

Người dân có thể theo dõi thông số vận hành hồ tại địa chỉ https://buonkuop.vn:2016/pclb/quantrac.aspx hoặc liên hệ Nhà máy Thủy điện Buôn Tua Srah qua số điện thoại 0262 2480 412 hoặc 0982 637 057 để biết thêm thông tin.