Hồ chứa nước Tả Trạch sẽ được nâng cấp với kinh phí 445 tỉ đồng

Một góc công trình hồ Tả Trạch, TP. Huế. Ảnh: Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa nước Tả Trạch” tại TP. Huế, một trong 4 hồ thủy lợi lớn của cả nước.

Theo quyết định, dự án sẽ xây dựng bổ sung tràn dự phòng; sửa chữa, nâng cấp tràn xả mặt; cống xả đáy; gia cố xói lở, kè mái kênh xả hạ lưu tràn; xây dựng các công trình phụ trợ, hệ thống quan trắc giám sát phục vụ quản lý vận hành.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 445 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch làm chủ đầu tư.

Dự án sẽ khởi công vào năm 2027 và hoàn thành không quá 4 năm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Dự án được triển khai nhằm sửa chữa, nâng cấp công trình, nâng cao năng lực điều tiết lũ, bảo đảm an toàn vận hành hồ chứa và tạo thuận lợi cho công tác quản lý, vận hành thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hồ chứa nước Tả Trạch trên sông Tả Trạch – một nhánh chính của sông Hương, là công trình đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có dung tích chứa gần 650 triệu mét khối nước.

Hồ chứa nước Tả Trạch có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương; cấp nước sinh hoạt và công nghiệp; tạo nguồn nước tưới ổn định cho hơn 34.780ha đất canh tác thuộc vùng đồng bằng sông Hương.

Ngoài ra, công trình này còn bổ sung nước ngọt cho hạ lưu sông Hương để đẩy mặn, cải tạo môi trường vùng đầm phá, phục vụ nuôi trồng thủy sản.

Trong mùa mưa lũ năm 2025, hồ Tả Trạch đã vận hành điều tiết theo đúng quy trình được phê duyệt qua 6 đợt lũ, trong đó có những đợt mưa lớn kéo dài, gây lũ lớn trên diện rộng tại TP. Huế.

Theo Hội đồng Tư vấn, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước Tả Trạch, vừa qua có một số hạng mục bị hư hỏng nhẹ nên không ảnh hưởng đến khả năng tích nước của công trình. Đơn vị đã thi công khắc phục các hư hỏng, khẩn trương sửa chữa cống xả sâu số 1, số 3 theo đúng quy định hiện hành.