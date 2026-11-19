Ngày 19/11, UBND tỉnh Gia Lai cho biết Phó chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đoàn công tác vừa kiểm tra thực tế công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, tại xã đảo Nhơn Châu, nhằm đánh giá hiện trạng và tìm giải pháp khắc phục tình trạng thấm.

Theo UBND xã Nhơn Châu, công trình được đưa vào sử dụng từ năm 2019, có dung tích thiết kế 88.000m³, trạm xử lý nước công suất 400m³/ngày đêm.

Hiện hệ thống cấp nước phục vụ 523 khách hàng, gồm 509 hộ gia đình và 14 tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

Hồ chứa nước ngọt ở xã đảo Nhơn Châu bị thấm kéo dài.

Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng, hồ đã xuất hiện tình trạng thấm. Dù được sửa chữa qua nhiều đợt, sự cố vẫn chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đếnkhả năng tích trữ nước của công trình.

Đáng chú ý, nguồn nước sinh hoạt tại xã đảo hiện chủ yếu được khai thác từ hai giếng khoan. Một số khu vực có địa hình cao vẫn xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ vào giờ cao điểm.

Qua kiểm tra các vị trí có dấu hiệu thấm, đoàn công tác đã xem xét kiến nghị của địa phương và phương án chống thấm bằng màng HDPE tại đáy hồ, phần mái thấp của hồ đang được đơn vị tư vấn nghiên cứu, đề xuất.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật phải căn cứ kết quả kiểm định an toàn công trình và khảo sát thực tế, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả lâu dài.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp yêu cầu UBND xã Nhơn Châu khẩn trương tổ chức kiểm định an toàn công trình. Trên cơ sở kết quả kiểm định, địa phương phải tổng hợp, đề xuất phương án xử lý đồng bộ, hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng thấm, từng bước phục hồi khả năng tích trữ nước của hồ.

Nội dung này phải hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2026.

Ông Tiệp cũng yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị cấp nước thường xuyên theo dõi, kiểm tra hiện trạng, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hồ chứa.

Đồng thời, cần xây dựng phương án điều tiết, duy trì nguồn cấp nước sinh hoạt ổn định, bảo đảm chất lượng, nhất là tại những khu vực thường xuyên thiếu nước vào giờ cao điểm, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân xã đảo Nhơn Châu.