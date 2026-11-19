Hồ chứa vừa sử dụng đã xuất hiện tình trạng thấm

Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu được phê duyệt đầu tư năm 2012 nhằm bảo đảm nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên xã đảo Nhơn Châu. Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 8/2019, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 124,189 tỷ đồng.

Theo thiết kế, hồ có dung tích 88.000m3, gồm đập chính bê tông trọng lực dài 126m, chiều cao lớn nhất 14,4m, đập phụ dài 46m cùng hệ thống tràn xả lũ, rãnh thấm và bê tông gia cố lòng hồ.

Công trình còn có 2 giếng khoan khai thác nước ngầm, trạm xử lý công suất 400m3/ngày đêm và mạng lưới đường ống phân phối dài 7.877m.

Năm 2012, hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) được đầu tư hơn 124 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, chỉ khoảng 3 tháng sau khi đưa vào khai thác, tháng 11/2019, công trình đã phát hiện hiện tượng thấm nước qua thân đập.

Tháng 9/2020, Ban Quản lý dự án tổ chức xử lý chống thấm. Đến tháng 8-10/2023, công trình tiếp tục được sửa chữa các khe lún, khớp nối PVC-O250 và mạch ngừng thi công.

Dù đã nhiều lần khắc phục, tình trạng thấm, rò rỉ nước vẫn kéo dài và chưa được xử lý triệt để.

Đáng chú ý, số liệu tổng hợp từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026 cho thấy, mực nước hồ giảm từ 10,5m xuống còn 3,5m, tức giảm 7m chỉ trong vòng 4 tháng.

Theo cơ quan chuyên môn, lượng nước thất thoát lớn qua nền, thân đập hoặc đáy hồ khiến công trình không thể duy trì nguồn nước mặt để cấp cho trạm xử lý theo mục tiêu thiết kế ban đầu.

Ngoài ra, môi trường biển đảo với hơi muối và gió mặn có nồng độ cao cũng làm gia tăng nguy cơ ăn mòn kết cấu bê tông, cốt thép và các thiết bị điện, cơ khí.

Một công trình được đầu tư hàng trăm tỷ đồng nhưng xuất hiện sự cố thấm nước gần như ngay sau khi đưa vào sử dụng khiến người dân địa phương không khỏi băn khoăn.

Chỉ khoảng 3 tháng sau khi đưa vào khai thác, tháng 11/2019, công trình đã phát hiện hiện tượng thấm nước qua thân đập.

Ông Nguyễn Minh, người dân địa phương cho rằng, công trình có vốn đầu tư lớn nhưng xảy ra tình trạng như vậy là điều khó chấp nhận.

"Công trình lên hàng trăm tỷ đồng mà xảy ra tình trạng như vậy gây nhiều hoài nghi cho người dân. Cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý dứt điểm, không để tình trạng này kéo dài", ông Minh nói.

Người dân phụ thuộc hoàn toàn vào nước giếng khoan

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, hệ thống cấp nước hiện phục vụ 523 khách hàng, gồm 509 hộ gia đình và 14 tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo.

Chất lượng nước sau xử lý được đánh giá đạt Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-1:2018/BYT.

Tuy nhiên, do hồ chứa không tích trữ được nước mặt, nguồn cấp nước sinh hoạt hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào 2 giếng khoan nước ngầm.

Từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, mực nước hồ giảm từ 10,5m xuống còn 3,5m.

Vào giờ cao điểm, áp lực nước không đủ đưa nước lên những hộ dân sinh sống ở khu vực cao, gây thiếu nước cục bộ. Về lâu dài, việc khai thác hoàn toàn nước ngầm còn tiềm ẩn nguy cơ cạn kiệt, nhất là trong những tháng mùa khô kéo dài.

Đáng chú ý, dự án đã đưa vào sử dụng từ năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Hồ sơ kỹ thuật, hoàn công và tài liệu xử lý chống thấm qua các năm chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc quản lý và kiểm định chuyên sâu.

Vấn đề dư luận quan tâm là vì sao một công trình có vốn đầu tư hơn 124 tỷ đồng, vừa đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng thấm nước, trải qua nhiều lần sửa chữa nhưng đến nay vẫn không phát huy được công năng tích trữ nước mặt?

Người dân nghi ngờ về chất lượng công trình hơn 100 tỷ.

Nguyên nhân xuất phát từ khảo sát, thiết kế, địa chất nền đập, chất lượng thi công hay quá trình quản lý, vận hành? Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan qua từng giai đoạn cần được cơ quan chức năng làm rõ trên cơ sở hồ sơ và kết quả kiểm định độc lập.

Việc xử lý dứt điểm sự cố không chỉ nhằm bảo đảm an toàn công trình, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư mà còn giúp người dân xã đảo có nguồn nước sinh hoạt ổn định, đúng với mục tiêu ban đầu của dự án.