Hồ chứa nước Ngàn Trươi là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia

Theo Quyết định, phạm vi Công trình gồm các hạng mục công trình đầu mối: đập chính, đập phụ, tràn xả lũ, các tuyến tuy nen và cống lấy nước, hệ thống quan trắc, điều khiển, thông tin liên lạc, cấp điện, đường quản lý vận hành, nhà quản lý và các hạng mục phụ trợ trực tiếp phục vụ quản lý, vận hành an toàn Công trình theo hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công trình Hồ chứa nước Ngàn Trươi.

Phạm vi hành lang bảo vệ Công trình gồm các hạng mục công trình tại cụm đầu mối: đập chính; đập phụ và tràn xả lũ, cống lấy nước TN1 và TN2; lòng hồ và vùng phụ cận hồ chứa nước.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan liên quan thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ Công trình; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bảo vệ; triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm; hướng dẫn nghiệp vụ lực lượng bảo vệ; thực hiện thẩm quyền cho phép, tham gia ý kiến về an ninh, an toàn và phối hợp quản lý hoạt động trong phạm vi bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành và nhiệm vụ được giao đối với Công trình; chỉ đạo việc quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ và bảo đảm an toàn Công trình; quyết định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc phạm vi quản lý; thực hiện việc cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân đóng quân trên địa bàn thực hiện quản lý Công trình; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã phối hợp bảo vệ Công trình, quản lý hành lang bảo vệ, đất đai và hoạt động có liên quan; giải quyết thủ tục, cấp phép và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền; tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, cứu nạn, cứu hộ và an toàn vùng hạ du theo quy định của pháp luật.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Cửa Đạt trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ Công trình; lập, trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án, kế hoạch, quy trình, nội quy theo quy định; tổ chức lực lượng bảo vệ, quản lý mốc giới, hồ sơ, tài sản và phương tiện bảo vệ; kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, báo cáo, kiến nghị xử lý vi phạm và chủ động ứng phó sự cố, bảo đảm vận hành an toàn Công trình.

Bộ Quốc phòng, các bộ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp quản lý, bảo vệ Công trình và thực hiện Quyết định này theo quy định của pháp luật.