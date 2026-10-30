Hồ chứa nước Ngàn Trươi là công trình quan trọng liên quan an ninh quốc gia

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và cơ quan liên quan quản lý nhà nước về bảo vệ công trình; hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức bảo vệ; triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý hành vi xâm phạm; hướng dẫn nghiệp vụ lực lượng bảo vệ; thực hiện thẩm quyền cho phép, tham gia ý kiến về an ninh, an toàn và phối hợp quản lý hoạt động trong phạm vi bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý nhà nước chuyên ngành và nhiệm vụ được giao đối với công trình; chỉ đạo việc quản lý, khai thác, bảo trì, bảo vệ và bảo đảm an toàn công trình; quyết định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt các nội dung thuộc phạm vi quản lý; cấp phép, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh quản lý nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp các đơn vị Công an nhân dân đóng quân trên địa bàn quản lý công trình; chỉ đạo cơ quan chuyên môn và cấp xã phối hợp bảo vệ công trình, quản lý hành lang bảo vệ, đất đai và hoạt động có liên quan; giải quyết thủ tục, cấp phép và xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền; tổ chức bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, cứu nạn, cứu hộ và an toàn vùng hạ du theo quy định của pháp luật.