Hồ chứa còn nhiều dung tích phòng lũ cho hạ du

Hồ thủy điện Hương Điền vận hành điều tiết nước, dung tích phòng lũ còn lại khoảng 165 triệu m3.

Sáng 7/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu cho biết, hiện nay các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đang còn nhiều dung tích phòng lũ cho vùng hạ du, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500mm.

Cụ thể, mực nước hồ thủy điện Bình Điền (trên lưu vực sông Hương) ở mức 72,55m (mực nước dâng bình thường 85m), lưu lượng đến hồ 175m3/s, lưu lượng về hạ du 61m3/s. Hiện, dung tích hữu ích trong lòng hồ đạt 168 triệu m3, tương đương dung tích phòng lũ còn lại của hồ khoảng 176 triệu m3.

Mực nước hồ Tả Trạch đạt mức 31,39m, thấp hơn so với mực nước dâng bình thường là 45m. Dung tích hiện tại của hồ là 170 triệu m3 trong tổng dung tích thiết kế 420 triệu m3, tương đương 40,57% so với dung tích thiết kế. Dung tích phòng lũ còn lại của hồ khoảng 250 triệu m3, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500mm.

Tương tự, hồ thủy điện Hương Điền (trên lưu vực sông Bồ) mực nước đạt 52,86m thấp hơn so với mực nước dâng bình thường là 58m. Dung tích phòng lũ còn lại của hồ khoảng 165 triệu m3.

Ông Nguyễn Quý An, Phó Trưởng Ban Quản lý khai thác hồ Tả Trạch cho biết, trong suốt thời gian xảy ra mưa lũ, công ty thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin dự báo về lượng mưa, mực nước hồ, lưu lượng đến và đi để báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố (thông qua Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu). Đơn vị sẽ thực hiện điều tiết lũ theo thời gian thực và bám sát dung tích phòng lũ còn lại để cơ quan chức năng xem xét chỉ đạo vận hành phù hợp với thực tiễn, góp phần giảm lũ hiệu quả cho hạ du.

Hồ Tả Trạch điều tiết nước đón lũ từ sáng 4/10 qua 1 cửa cống xả sâu nhằm ứng phó mưa lớn.

Toàn thành phố hiện có 56 hồ chứa thủy lợi và 13 hồ thủy điện. Trước mùa bão lũ năm nay, Sở Công thương, Sở NN&MT đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan đã kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và công tác ứng phó với thiên tai.

Theo tin dự báo Đài Khí tượng thủy văn thành phố từ ngày 7 đến 9/10, thành phố Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 200 - 400mm, có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối và nguy cơ cao gây ra ngập lụt ở vùng thấp trũng.

Hồ Tả Trạch, Bình Điền và Hương Điền là ba hồ chứa lớn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc điều tiết nguồn nước trên lưu vực sông Hương, sông Bồ. Tổng dung tích của ba hồ khoảng 1,8 tỷ m3, trong đó dung tích tham gia vận hành điều tiết lũ khoảng 1,2 tỷ m3.