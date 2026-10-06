Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi HĐND thành phố về việc thực hiện dự án đầu tư công khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn.

Theo đó, nội dung báo cáo thể hiện, thành phố đã ra quyết định đầu tư khẩn cấp 3 dự án để giải quyết điểm nghẽn về úng ngập đô thị, với tổng mức đầu tư là 1.390 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tư hệ thống hỗ trợ kiểm soát ngập lụt Thành phố Hà Nội, với chi phí dự kiến 70 tỷ đồng. Hồ điều hòa Chèm (phường Đông Ngạc) với tổng chi phí dự kiến khoảng 540 tỷ đồng. Hồ Liên Mạc 1 (phường Thượng Cát) với tổng chi phí dự kiến khoảng 780 tỷ đồng.

Ghi nhận của Người Đưa Tin, dự án hồ Liên Mạc 1 rộng khoảng 13ha đến nay đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại, máy móc đã bắt đầu hoạt động thi công dự án, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4/2026, trong đó phần hồ chính xong trước tháng 6.

Dự án đầu tư xây dựng hồ Liên Mạc 1 rộng khoảng 13ha tọa lạc tại phường Thượng Cát, Thành phố Hà Nội có tổng mức đầu tư khoảng 780 tỷ đồng được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết nước, tăng cường khả năng trữ nước.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, cùng với hồ điều hòa Chèm, hồ điều hòa Liên Mạc 1 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2026, trong đó phần hồ chính xong trước tháng 6.

Theo thiết kế, xung quanh hồ sẽ được bố trí hệ thống đường dạo, chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Bên cạnh chức năng kỹ thuật, các hồ điều hòa còn góp phần cải thiện vi khí hậu, tăng diện tích không gian xanh và cải thiện mĩ quan đô thị, qua đó tạo môi trường sống bền vững cho người dân khu vực.

Thông tin từ UBND phường Thượng Cát, dự án Hồ điều hòa Liên Mạc 1 với diện tích thu hồi hơn 18ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ và đã được bàn giao cho Ban Quản lý để thi công công trình. Sơ đồ phạm vi, ranh giới giải phóng mặt bằng hồ Liên Mạc 1 được phường Thượng Cát công khai phía trước cửa dự án.

Dự án do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội (Ban nông nghiệp) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là tập đoàn Vingroup.

Khu vực ban chỉ huy công trình.

Đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố Hà Nội cho biết, đến nay dự án đạt khối lượng khoảng 15%. Hiện đang triển khai thi công đào, vận chuyển đất cấp II; thi công cừ SW, thi công kênh tiêu chính và thi công các cấu kiện đúc sẵn ...

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, bên trong dự án các hạng mục được triển khai đồng loạt.

Nhiều máy móc được huy động để san gạt mặt bằng.

Hiện nhà thầu đang bổ sung thêm thiết bị và xin cấp phép làn xanh để tăng tốc đáp ứng tiến độ của dự án. Đồng thời, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công bố trí tăng cường thêm các đội thi công 3 ca 4 kíp , đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải kiểm soát chất lượng, khối lượng đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch.

Người dân xung quanh khu vực kỳ vọng hồ điều hòa sẽ tạo cảnh quan và cải thiện môi trường sống cho khu vực.

Hồ Liên Mạc 1 được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống các công trình hồ theo quy hoạch thoát nước, hỗ trợ điều tiết nước, tăng cường khả năng trữ nước. Đồng thời, nâng cao năng lực tiêu thoát nước cũng như giảm ngập úng cho khu vực, giảm ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan môi trường sinh thái xanh cho vùng dự án.