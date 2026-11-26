Mẫu hộ chiếu phổ thông của Việt Nam, với mẫu màu xanh dương được áp dụng ngày 1/7/2022 và mẫu cũ màu xanh lá vẫn được áp dụng đối với những cuốn còn hiệu lực. Ảnh: Việt Linh.

Theo báo cáo tháng 11 của Henley Passport Index (HPI), hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 85 thế giới, đồng hạng với Chad, Comoros, Guinea-Bissau và Jordan. Thứ hạng này tăng 4 bậc so với vị trí 89 hồi tháng 10.

Với thứ hạng hiện tại, công dân Việt Nam có thể đến 50 điểm đến mà không cần xin visa trước hoặc sử dụng các hình thức thị thực, giấy phép nhập cảnh như e-visa, visa cửa khẩu (VOA) và ETA (giấy phép du lịch điện tử).

Singapore tiếp tục sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, cho phép người mang hộ chiếu nhập cảnh 193 điểm đến mà không cần visa. Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cùng đứng thứ 2.

Một số chính sách thị thực mới được triển khai trong năm cũng mở thêm cơ hội đi lại cho công dân Việt Nam. Ngày 12/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh miễn thị thực cho công dân Việt Nam trong một năm, đến ngày 15/10/2027.

Khách Việt ăn phở, uống cà phê tại nhà hàng Việt Nam ở khu phố Song Wat, Bangkok, Thái Lan, vào tháng 4. Ảnh: Phương Lâm.

Theo quy định, từ ngày 15/10, khách Việt có thể nhập cảnh Nga và lưu trú tối đa 30 ngày để du lịch, công tác hoặc phục vụ các mục đích khác. Chính sách cũng áp dụng với thành viên các đoàn công tác và người quá cảnh. Những người đến Nga để sinh sống, làm việc hoặc học tập dài hạn vẫn phải xin visa.

Trước đó, Ai Cập xác nhận cấp thị thực cửa khẩu cho công dân Việt Nam. Quyết định cấp visa cửa khẩu thể hiện cam kết của Ai Cập trong thúc đẩy trao đổi du lịch và giao lưu nhân dân với Việt Nam.

Henley Passport Index là bảng xếp hạng đánh giá hộ chiếu các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên số điểm đến mà người sở hữu có thể nhập cảnh mà không cần xin thị thực trước. Bảng xếp hạng bao gồm 199 loại hộ chiếu và 227 điểm đến, cung cấp dữ liệu về khả năng di chuyển toàn cầu.